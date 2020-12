Robeco: ‘Komend kwartaal wordt saai voor bedrijfsobligaties’

Na ‘de kortste kredietcyclus ooit’ zijn obligatiemarkten geprijsd voor perfectie. Komend kwartaal wordt daarom ‘op z’n best saai’ voor bedrijfsobligaties, met lage rendementen, terwijl negatieve verrassingen de stemming snel kunnen doen omslaan.

Behalve risico’s rond Brexit, lijken markten dergelijke verrassingen te negeren, schrijven Victor Verberk en Sander Bus, co-heads van het Credit Team en Jamie Stuttard, credit-strateeg bij vermogensbeheerder Robeco in hun vooruitblik op de eerste drie maanden van 2021. “In werkelijkheid echter, gebeuren er altijd onvoorziene dingen.”

De specialisten vrezen dat financiële markten vooruitlopen op de huidige fundamentals. “Je zou kunnen concluderen dat de markten de Covid-19-crisis hebben ‘uit-geprijsd’. Spreads liggen binnen 10 basispunten van de startniveaus van 2020 en dicht bij het niveau waarop de rally normaal stopt. Alleen een volledige ‘Japanificatie’ via permanente overliquiditeit zou ervoor kunnen zorgen dat de spreads nu significant stijgen. Dat is mogelijk, maar niet het centrale scenario”, stelt Sander Bus.

Victor Verberk verwacht geen volgende ‘supernova’ aan stimulerend beleid en acht daardoor de kans klein dat bedrijfsobligaties in 2021 nog lagere, maar redelijke rendementen opleveren. “Veel zaken moeten in dat geval tegelijkertijd positief zijn. Aangezien we weten dat economische activiteit niet veel te maken heeft met marktrendementen, maakt de toenemende breedte van het economisch herstel ons niet per se optimistischer.”

Verberk is voorzichtig met high-yield obligaties en verwacht dat deze enkelcijferige rendementen opleveren. Voor bedrijfsobligaties van hoge kredietwaardigheid is het mogelijk dat het totale rendement voor het eerst sinds 2018 negatief wordt. “De break-evenniveaus zijn erg laag. Wat betreft bedrijfsobligaties van opkomende markten zijn we erg voorzichtig geweest en zijn we van mening dat er enige ruimte is om de bèta iets te verhogen tot boven 1.”

