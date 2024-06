Robeco lanceert verbeterde Global Multi-Thematic-strategie

Robeco heeft zijn positie in thematisch beleggen versterkt met de lancering van zijn nieuwe Global Multi-Thematic-strategie, een kant-en-klare oplossing voor klanten die op zoek zijn naar langetermijnrendement uit megatrends.

Met bottom-upaandelenselectie in al zijn thematische strategieën1 wil Robeco het totaalrendement verhogen en tegelijkertijd het concentratierisico en de volatiliteit minimaliseren die samenhangen met afzonderlijke thema’s. Het bouwt hiermee voort op het bestaande MegaTrends-fonds, dat al meer dan tien jaar geleden is gelanceerd. Op dit moment heeft Robeco wereldwijd meer dan EUR 400 miljard aan beheerd vermogen in actieve thematische aandelenstrategieën, met een verwachte jaarlijkse organische groei van boven de 10%.2

De Global Multi-Thematic-strategie is een wereldwijde aandelenportefeuille die uit Robeco’s uitgebreide thematische aanbod put om het opwaartse potentieel van krachtige thema’s efficiënt te benutten en te versterken en tegelijkertijd het neerwaartse risico te beperken. De strategie hanteert een systematisch, dynamisch beleggingsproces, en neemt gekalibreerde exposure in naar de meest veelbelovende onderliggende thema’s en bedrijven uit Robeco’s gevarieerde aanbod van thematische aandelenstrategieën. Daarbij richt de strategie zich op drie belangrijke trends: transformerende technologie, sociaal-demografische veranderingen en verduurzaming.

Robeco’s verbeterde multi-thematische strategie wordt geleid door een toegewijd team van drie ervaren portefeuillemanagers (Dora Buckulčíková, Marco van Lent en Steef Bergakker) en twee beleggingsanalisten, samen met een netwerk van thematische ambassadeurs binnen Robeco. Deze dertien ambassadeurs van de thematische Robeco-fondsen leveren hun beleggingsideeën rechtstreeks aan het team en bieden uitgebreide expertise, diepgaande analyses en inzichten uit hun eigen thematische domein.

Ralf Oberbannscheidt, hoofd Thematic Investing bij Robeco: “Als wereldwijde vermogensbeheerder helpt Robeco zijn klanten om hun financiële doelstellingen en duurzaamheidsdoelen te realiseren met beleggingsoplossingen die superieure rendementen opleveren. Met onze versterkte Global Multi-Thematic-strategie bieden we onze klanten de mogelijkheid om te beleggen in de meest relevante trends, terwijl de bundeling van deze thematische strategieën in één product tegelijkertijd voordelen biedt op het gebied van diversificatie en volatiliteitsaanpassing. Onze keuze voor deze thema’s weerspiegelt ons geloof in de grote economische waarde van het aanpakken van inefficiënties, ongelijkheden en onevenwichtigheden in het bedrijfsleven, de maatschappij en het milieu. Deze waarde wordt vaak ondergewaardeerd door de bredere markten. We kunnen onze klanten nu de mogelijkheid bieden om via één enkele strategie te beleggen in drie seculiere thema’s en dertien innovatieve thematische strategieën.”

