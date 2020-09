Robeco ‘schijt’ op de grote hoop

De biodiversiteit liep in de geschiedenis van de mensheid nog nooit zo snel terug als nu en vormt thans een groter gevaar dan klimaatverandering.

Omdat Nederlandse financiële instellingen miljarden aan leningen hebben verstrekt aan sectoren met stikstofuitstotende activiteiten, zouden zij hun rol tegen het licht moeten houden, betogen Masja Zandbergen, hoofd duurzaamheidsintegratie, en Peter van der Werf, engagementspecialist, beiden verbonden aan vermogensbeheerder Robeco.

Zandbergen en Van der Werf benadrukken dat het verlies van biodiversiteit een planetaire grens heeft overschreden en derhalve een systeemrisico vormt waar beleggers zich bewust van moeten zijn. “We bevinden ons op de drempel van de zesde massa-extinctie en dus is er voor bedrijven en toezichthouders een belangrijke rol weggelegd in het veranderen van onze denkwijze over wie er moet betalen voor de externe gevolgen die ontstaan door de status quo”, stellen de Robeco-specialisten.

Zij zien dat beleggers zich weliswaar richten op de klimaatverandering en diens risico’s en kansen in beleggingsportefeuilles. “In onze ogen moet er echter meer gedaan worden aan het meten van de impact die portefeuilles hebben op de biodiversiteit, want er is steeds meer bewijs voor de enorme gevolgen die het verlies aan biodiversiteit wereldwijd heeft.”

3 doelen

De Rotterdamse vermogensbeheerder begon eerder dit jaar een engagementthema over biodiversiteit. Drie doelen daarin draaien om milieumanagement, waarbij Robeco veel waarde hecht aan toezeggingen voor ‘geen ontbossing’, beoordelingen van de impact op de biodiversiteit, behoud en herstel van flora en fauna, en circulaire economische principes in de productielijnen van bedrijven.

Robeco ondertekent op 25 september bovendien de Finance for Biodiversity Pledge, die tijdens de Nature for Life Hub op de 75e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties wordt geïntroduceerd. “De ondertekenaars van de Pledge hebben toegezegd de biodiversiteit te beschermen en te herstellen via hun financiële activiteiten en beleggingen, een traject van meerdere jaren, waar zo veel mogelijk beleggers zich voor moeten inzetten.”

