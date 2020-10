Robeco signaleert misbruik opioïden

De gezondheidszorg wordt vaak gezien als een goede sector om in te beleggen. Niet alleen vanwege het rendement, maar ook met het oog op de impact. Toch kampt ook deze sector met de nodige problemen, zoals het forse gebruik én misbruik van opioïden.

Deze opioïdenepidemie vormt een ernstige belemmering in de realisatie van het derde Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG). Dat schrijven Masja Zandbergen (Head of sustainability integration) en Anouk in ‘t Veld (Active Ownerhip Specialist), beiden verbonden aan vermogensbeheerder Robeco, in hun nieuwe column in de serie SI Opener.

In 2017 gebruikten wereldwijd 53,4 miljoen mensen opioïden (middelen om pijn te verlichten bij zwaar letsel of na een operatie), waarvan 80% in de VS. Ongeveer twee miljoen van hen ondervindt last van aandoeningen door misbruik. “Het doel van de medische industrie is om patiënten beter te maken, maar soms gebeurt juist het tegenovergestelde, schrijven Zandbergen en In ’t Veld. “Het misbruik van opioïden heeft geleid tot veel sterfgevallen en hoge economische kosten.”

Kosten

Alleen al in de VS kostte de opioïdencrisis in 2018 naar schatting $696 miljard – oftewel 3,4% van het bbp – en meer dan $2,5 biljoen in de periode van 2015 tot 2018. Zandbergen en In ’t Veld wijzen erop dat de opioïdenepidemie een ernstige belemmering vormt in het realiseren van het derde Duurzame Ontwikkelingsdoel (Goede gezondheid en welzijn). “Met oneerlijke marketingpraktijken en kwesties rond bedrijfsethiek en concurrentie schenden flink wat farmaceutische bedrijven zowel het Global Compact van de VN als de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen.”

Beleggers kampen door de opioïdencrisis met aanzienlijke volatiliteit door onzekerheid en de grotere kans dat deze bedrijven hoge bedragen moeten betalen om gerechtelijke procedures te schikken met duizenden eisers.

Zonder af te doen aan de medische voordelen van opioïden voor een bepaalde groep patiënten en de onverdedigbare wanpraktijken van farmaceutische bedrijven, pleit Robeco gezien de complexe situatie met tal van belanghebbenden voor een meer holistische benadering voor het analyseren van de epidemie. Ook consultants, geneesmiddelendistributeurs en -onderzoekers moeten hun verantwoordelijkheid nemen in de bestrijding van deze crisis.

