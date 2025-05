Robert Kosse (Framna): ‘ING, Rabo en Tikkie in Top 20’

WhatsApp staat bovenaan de lijst van de 20 hoogst gewaardeerde apps onder Nederlanders, op de voet gevolgd door bekende namen zoals Spotify, ChatGPT en Google Maps. Opvallend is dat Teletekst, als enige nieuwsapp, in de top 5 staat.

Dat blijkt uit het Mobile App Trends Report 2025 van digital product agency Framna, gebaseerd op onafhankelijk onderzoek onder 9.000 gebruikers en analyse van 600 apps.

Op het gebied van bankieren staan er maar liefst drie betaal- en bankierapps in de top 20 van meest gewaardeerde apps: ING op nummer 9, Rabobank op 14 en Tikkie op plaats 18.

Uit het onderzoek blijkt dat er een groot verschil is tussen de meest geïnstalleerde en de best gewaardeerde apps. Zo staan apps als Teletekst en ChatGPT niet in de top 20 van meest geïnstalleerde apps in Nederland, maar voeren zij wél de ranglijst van hoogst gewaardeerde apps aan. Het omgekeerde geldt ook: sociale media-apps worden vaak geïnstalleerd, maar behoren niet tot de best gewaardeerde apps. Essentieel voor een hoge gebruikerswaardering zijn de drijfveren ‘maakt het leven makkelijker’ en ‘levert geweldige content’.

Dagelijks eenvoud wint van entertainment

De top 20 populairste apps bevat nog meer verrassende namen zoals HomeWizard, Flitsmeister en Vinted. De snelst stijgende app is ChatGPT, die relatief nieuw is. Het onderzoek laat zien dat Nederlanders vooral apps waarderen die hun dagelijks leven eenvoudiger maken. Apps voor communicatie, navigatie, nieuws, betalingen en boodschappen voeren de lijst aan.

“Het Mobile Trends Report is het grootste en meest uitgebreide onderzoek naar het appgedrag van Nederlanders, Denen en Zweden,’ vertelt Robert Kosse, Managing Director Framna Nederland. “Dit rapport biedt een data-gedreven benchmark voor app-prestaties en geeft ons beter inzicht in de factoren die langdurig succes bepalen.”

WhatsApp: het digitale knooppunt

WhatsApp is met afstand de populairste app en vervult een unieke dubbelrol: onmisbaar voor zowel privégesprekken als zakelijke communicatie via WhatsApp Business. Klantenservice, meldingen, zoals afspraakherinneringen, en interne communicatie verlopen steeds vaker via dit platform – een bewijs van de diepe integratie in het dagelijks leven van Nederlanders.

Generaties kiezen anders

Het rapport toont duidelijke generatieverschillen. Jongeren (Gen Z en millennials) gebruiken vooral apps gericht op beleving, gemak en sociale interactie. Zo gebruiken zijn aanzienlijk vaker sociale media apps. Oudere generaties (Gen X en babyboomers) geven de voorkeur aan praktische apps voor informatie, navigatie en bankzaken.

Om het hele rapport te bekijken, ga naar https://framna.com/mobile-app-trends-2025

Top 20 meest populaire apps

Whatsapp Spotify ChatGPT Google Maps Teletekst Netflix Bol.com NRC ING NOS AH Funda HomeWizard Rabobank Volkskrant YouTube Vinted Tikkie PhilipsHue Flitsmeister

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20832 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht