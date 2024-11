Robert Tipp: ‘Amerikaanse obligaties weer koopwaardig’

Na de sell-off van de afgelopen weken bieden de hogere kapitaalmarktrentes in de Treasuries-markt nu een koopkans voor beleggers, zegt Robert Tipp, Chief Investment Strategist bij PGIM Fixed Income.

De rente op de 10-jaars Treasury zal eerder de neerwaartse trend hervatten, dan dat ze terugkeert naar de vorig jaar neergezette piek van rond de 5%. Dit ondanks de reële mogelijkheid dat Trump de verkiezingen wint, met alle gevolgen van dien voor de importtarieven en het begrotingstekort.

“Het beleid van de centrale bank is een ongelooflijk krachtig anker voor de markt,” zegt Tipp. “De Fed is zo overtuigd van wat de neutrale rentevoet is, dat dit beleggers houvast biedt. Het ziet een rente tussen de 4% en 5% als restrictief.”

Door de gunstige inflatiecijfers denkt hij dat de Fed de rente snel blijft verlagen van de huidige 4,75-5,00%, naar onder de 4%. Dit is volgens de strateeg de eerste, sterke steun voor Treasuries.

“Een andere steun is meer technisch van aard, namelijk dat we in een wereld zitten waar veel kapitaal beschikbaar is en aandelenallocaties zijn toegenomen door opgeklommen waarderingen. Daarnaast zit er, als percentage van het bbp, enorm veel geld in geldmarktfondsen. Veel van dat geld zal richting obligatiefondsen vloeien.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20360 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht