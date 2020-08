‘Speculatie en oververhitting’

Speculatie en oververhitting dreigt in bepaalde sectoren in Azië.

Daarvoor waarschuwt Robin Parbrook, hoofd aandelen Asia ex Japan bij Schroders. Daarentegen zijn er aantrekkelijke kansen te vinden in de regio, voor beleggers die zich niet laten meeslepen door de kudde. Voordat een zeepbel knapt, schuimt het eerst. En schuim ziet Parbrook op de Chinese A-aandelenmarkt. In sommige sectoren is er volgens hem nu al sprake van bubbelvorming, omdat prijzen tot onverantwoorde hoogtes zijn gestegen. Hij ziet parallellen met de techbubbel van rond de eeuwwisseling.

BEVI-bubbel

De sectoren die het betreft zijn:

B – biotech en farma, met name waar alleen sprake is van een pijplijn, maar nog geen inkomsten.

EV – alles wat te maken heeft met elektrisch vervoer, al zijn er nog geen orders. Alleen het potentieel om betrokken te zijn bij een Tesla is al genoeg.

I – internet en techbedrijven, iedereen wil toch bedrijven waar de schulden sneller groeien dan de inkomsten, waarvan het bedrijfsmodel nieuw is, niet bewezen, maar ongetwijfeld gewild bij generatie Z.

De alarmlichten knipperen oranje. Voorzichtigheid is geboden. Het zijn in China en Noord-Azië met name de particuliere beleggers die de koersen van deze aandelen opdrijven. China goot nog olie op het vuur, door in een staatskrant te schrijven dat een gezonde bullmarkt belangrijk is na de pandemie. Dat zette de speculatieve handel in een hogere versnelling.

Op bepaalde plekken in de markt vindt Parbrook de zeepbel nogal groot. Het roept herinneringen op aan de eeuwwisseling. De creatieve verkoopkant verzint steeds nieuwe waarderingskaders, stuwt de prijsdoelen steeds hoger.

In de biotech is het extreem. Parbrook wijst op een aandeel dat verviervoudigd is in waarde sinds de beursgang in juni. Een bedrijf zonder inkomsten, met alleen een pijplijn waar hooguit twee medicijnen kans van slagen lijken te hebben.

Grote jongens doen ook mee

Tot nu toe waren de excessen beperkt tot tweederangsbedrijven en bleven de grote spelers gevrijwaard. Maar daar komt verandering in. De internetsector heeft een weging van 40-50% in de meeste benchmarks voor Azië. Een zeepbel in die sector creëert risico’s op een significante daling. Aanvankelijk bleven giganten als Alibaba en Tencent buiten schot, wat Parbrook nog iets geruststelde. Maar die twee techbedrijven doen nu ook mee met het beursfeestje. Alarmbellen rinkelen. Bij veel internetbedrijven is er sprake van regelrechte speculatie. In de VS is duidelijk dat niet alle internetbedrijven gelijk zijn. Waarom zou het in China anders zijn?

Alleen gericht op BEVI

Andere sectoren worstelen juist. ASEAN-markten hebben het moeilijk, Australië doet niets; vastgoed, banken, cyclische bedrijven, industrie, olie en gas blijven uit de gratie. De particuliere belegger jaagt alleen de grote verhalen na en wat ‘hot’ is. Parbrook is bezorgd over het neerwaartse risico voor de Aziatische markten. En de ervaring uit het verleden leert dat dit eerst nog groter wordt, voordat de bubbel barst. Maar het lijkt beperkt te blijven tot de BEVI-sectoren. Beleggers die zich niet laten meeslepen kunnen uitgelezen kansen scoren bij bijvoorbeeld grote banken of kwaliteitsaandelen met een dividendrendement van 7%.

Geschreven door: Eddy Schekman



