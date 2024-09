Roelof Hemmen: dagvoorzitter BeleggersFair 2024

Net als vorig jaar is de ervaren radio- en televisiepresentator Roelof Hemmen de dagvoorzitter van BeleggersFair 2024. Dankzij zijn journalistieke skills wordt u de hele dag door goed geïnformeerd.

Hemmen is een ervaren dagvoorzitter als het om de BeleggersFair gaat: in 2019 en in 2023 nam hij ook al deze rol op zich. Dit beviel zo goed dat hij ook dit jaar het plenaire podium in de Beurs van Berlage weer mag betreden als debatleider en interviewer.

Hemmen heeft een journalistieke basis: bij de krant (Haagsche Courant, Telegraaf), bij de televisie (RTL Nieuws) en bij de radio (BNR Nieuwsradio, Radio 538). “Nieuws is een oude liefde”, zegt hij daarover. “Ik hou nog steeds van de actualiteit, zeker zoals we die behandelden in de 538 Ochtendshow, met scherpe commentaren en meningen, vaak een aanstekelijke lach, en voor een groot publiek.” Sinds 2022 is Hemmen vaste gast bij talkshow van Eva Jinek, waar hij uitleg geeft bij het nieuws van de dag.

