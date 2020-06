Ronald Veerman (BinckBank): ‘Bent u financieel fit?”

Een historisch jaar. Dat kunnen we nu al van 2020 zeggen. Niet alleen door het coronavirus zelf, maar vooral ook door de enorme economische gevolgen daarvan. Voor werknemers, bedrijven en zelfstandig ondernemers. Voor inkomens en vermogens. Grote gevolgen die velen bovendien nog jaren zullen voelen.

Moet je nu starten met beleggen en daarmee zorgen voor een solide financiële buffer later? De visie van Ronald Veerman, financieel expert bij BinckBank. Daarvoor was hij jarenlang actief als financieel journalist in onder andere Den Haag, Brussel en Amsterdam. Het meest recent als hoofdredacteur van De Financiële Telegraaf (DFT).

Als het virus een ding duidelijk heeft gemaakt, dan is het dat een plotse tegenslag een grote groep Nederlanders in no time in financiële problemen heeft gebracht. Niet alleen omdat inkomsten wegvielen en kosten doorliepen, maar vooral ook omdat velen over een beperkte financiële buffer bleken te beschikken. Maar hoe komt dat toch? Dat er zo veel mensen zijn die weinig reserve hebben of niet maandelijks geld opzijzetten? En dat terwijl een buffer of een potje voor later niet alleen verstandig is, maar ook nog eens een gerust gevoel geeft. Iets waar je op termijn leuke dingen van kunt doen, of waar je – indien nodig – eerder op terug kunt vallen. En bovendien is een buffer veel makkelijker te regelen dan u denkt.

Vraag: Bent u ook een uitsteller?

“Nederland is van oudsher een spaarland. U spaart waarschijnlijk ook. Er zijn wel anderhalf miljoen beleggende huishoudens maar dat is in vergelijking met andere landen relatief weinig. Dat is frappant, zeker vanuit een lange termijnrendementsperspectief. Want uit historische gegevens blijkt immers dat beleggen – zelfs met economische schokken zoals nu – op lange termijn uiteindelijk meer oplevert dan sparen. En daar doet de Coronacrisis niets aan af.”

“Toch stellen mensen de beslissing om te gaan beleggen uit, terwijl de spaarrente laag is (en dat zal waarschijnlijk nog wel even zo blijven). Sparen voelt vertrouwd en is eenvoudig maar biedt op de lange termijn niet het beste rendement. Herkenbaar? Misschien hoort u ook wel bij deze groep. Dat u wel degelijk beseft dat het goed zou zijn om te beleggen, maar dat het er maar niet van komt om het te regelen. Een crisis zoals dit voorjaar bewijst maar weer eens hoe belangrijk het is om dit toch te doen. Plots geen baan of een onderneming waar de inkomsten van dalen. Een reserve kan voorkomen dat je een vakantie moet schrappen of – erger nog – in geldnood komt. En dan hebben we het nog niet gehad over uw toekomstplannen. Want ook als Nederland de draad weer oppikt, is en blijft een buffer voor later belangrijk. U wilt misschien nog steeds iets eerder stoppen met werken of wat overhouden voor uw kinderen. Of later gewoon de leuke dingen kunnen doen die u nu ook belangrijk vindt. Zaken die u echt niet ‘last minute’ nog kunt regelen door op latere leeftijd nog snel wat geld opzij te zetten.”

Vraag: Laat uw geld groeien. Hoe?

“Om een prettige reserve op te bouwen zult u op tijd moeten beginnen. En stap voor stap uw vermogen moeten opbouwen. Dit betekent uiteraard niet dat u stopt met sparen! Het wordt een tweesporen-aanpak. U blijft gewoon sparen zoals u al deed én gaat daarnaast beleggen. Door – periodiek – te beleggen kunt u zo over meerdere jaren uw vermogen laten groeien. Niet alleen door regelmatig in te leggen maar ook omdat u zo over een periode van tien, vijftien jaar of langer uw geld kunt laten renderen op de beurs. Bedenk dat uw spaargeld – zeker na inflatie – nu vaak niets oplevert of dat u in sommige gevallen zelfs negatieve rente moet betalen. Beleggen maakt het daarentegen mogelijk extra rendement te realiseren. De risico’s van beleggen zijn groter dan van sparen, dat weten we allemaal. Realiseer u goed dat de beurs soms grillig en beweeglijk zal zijn. Dit zal niet anders zijn als u gaat beleggen. Maar houd juist in tijden van stress de lange termijn in de gaten. Door een lange horizon en goed te spreiden, kunt u de risico’s beperken.”

Wanneer starten? En hoe?

“Voor veel Nederlanders is dit lastig. Want staat de beurs nu al niet weer te hoog en weet ik eigenlijk wel hoe ik moet beleggen? En waarin?

Gelukkig is dit de afgelopen jaren allemaal een stuk eenvoudiger geworden. Uiteraard kunnen liefhebbers van geld en de financiële markten nog steeds zelf beleggen op de beurs en zelf hun aandelen kiezen, maar daarnaast zijn er zeer gemakkelijke oplossingen om het beleggen uit handen te geven. Open een beleggingsrekening en begin met een mooi bedrag.

Of start met periodiek beleggen en maak voortaan elke maand een vast bedrag over. U zult zien dat uw vermogen dan stap voor stap gaat groeien en die stevige financiële buffer op termijn in zicht komt. En natuurlijk zit niemand – u niet en wij niet – te wachten op een volgende crisis. Maar mocht die onverhoopt toch komen dan kunt u straks tegen een stootje. Omdat u nu bent begonnen.”

.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht