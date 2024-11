‘Rood of blauw? De toekomst is groen’

Hoewel de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in veel opzichten van groot belang zal zijn, is de groene transitie te ver gevorderd en te mondiaal om door de uitslag te worden ontspoord, omdat deze nu meer door marktkrachten dan door politiek wordt gestuurd.

Toch zal de volgende Amerikaanse president de ontwikkelingen beïnvloeden – bijvoorbeeld door prioriteit te geven aan bepaalde investeringen in infrastructuur of door een duim op te steken voor de internationale handel. De Visie van J. Safra Sarasin.

We zitten midden in een marktgedreven groene transitie. Belangrijke sectoren zoals windenergie op land, zonne-energie en batterijopslag zijn competitief geworden en zouden moeten blijven groeien. Terwijl Trump meer fossiele energieproductie heeft gepromoot, genieten wind- en zonne-energie op land brede steun van beide partijen. Het is zelfs zo dat een groot deel van de investeringen in het kader van de Inflation Reduction Act (IRA), de grootste investering in klimaat en energie in de Amerikaanse geschiedenis, naar Republikeinse staten gaat om ontwikkeling en economische groei te bevorderen. De IRA zorgt voor stabiliteit en groei op lange termijn voor het groene thema en aanverwante sectoren. Op basis van gegevens van het Amerikaanse ministerie van Energie werden tussen 2022 en 2023 meer dan 150.000 banen in schone energie gecreëerd of verplaatst, de meeste daarvan in staten met Republikeinse meerderheden. Zeven van de tien staten waar banen in schone energie het snelst groeien, worden vertegenwoordigd door Republikeinse senatoren.

Handelsbeleid, tarieven en Trump

Tijdens zijn campagne heeft Trump veel gesproken over tarieven. Onder zijn leiding zou er een verhoogd risico kunnen zijn op invoerheffingen op schone energie, met name op zonne-energie en opslagapparatuur uit China. Dit is niet nieuw, want zowel Democratische als Republikeinse regeringen hebben tarieven gebruikt en uitgebreid. Denk er bijvoorbeeld aan dat Trump al een tarief van 30% op geïmporteerde zonnecellen toepaste onder Section 201, dat Biden verlengde tot 15%. Wij denken dat eventuele nieuwe tarieven ontwikkelaars zullen stimuleren om verder landinwaarts te gaan en hun toeleveringsketens zullen stimuleren, wat binnenlandse fabrikanten van zonne- en opslagapparatuur ten goede zou moeten komen.

De auto-industrie laat een vergelijkbaar beeld zien. De sector heeft al te maken gehad met aanzienlijke handelstarieven onder de regering Biden. In het licht van Trumps groeiende relatie met Elon Musk lijkt hij de laatste tijd bovendien te aarzelen over elektrische voertuigen (EV’s). In elk geval is de wereldwijde vooruitgang in EV en batterijtechnologieën te groot om ongedaan te maken. De elektrificatie van het wegverkeer zal zich blijven ontwikkelen en de automarkt biedt al een breed scala aan concurrerende EV’s die goed worden ontvangen door de consument. Om wereldwijd relevant te blijven, kan de Noord-Amerikaanse auto-industrie zich niet isoleren van deze onomkeerbare wereldwijde trends.

Harris over het algemeen gunstiger voor groen beleggen

Hoewel ze op het gebied van klimaat- en energiebeleid meer naar het midden is opgeschoven in vergelijking met haar campagne voor het presidentschap van 2019/2020, waar ze de Green New Deal steunde en tegen boringen op openbare grond en fracking was, blijft Harris meer gericht op duurzaamheid, klimaatbestendigheid en het verminderen van koolstofemissies dan haar tegenstander. Dit zal zich vertalen in een ondersteunende omgeving voor groene langetermijnbeleggingen.

Onder Harris zullen ontwikkelaars van schone energie naar verwachting blijven profiteren van IRA-belastingkortingen. Er wordt ook verwacht dat belastingkredieten van de IRA de koopkracht van consumenten voor energie-efficiënte woningrenovaties en zonne-installaties zullen stimuleren. Dit zou de aanzet kunnen geven tot een verdere groei van de markt voor schone energie voor woningen en woningefficiëntie.

Focus op zonne-energie onder Harris

Harris heeft laten zien dat ze veel waarde hecht aan zonne-energie, die waarschijnlijk een centraal aandachtspunt zal blijven in de Amerikaanse strategie voor schone energie. Dit creëert doorlopende investeringsmogelijkheden in zonne-infrastructuur en innovatie. Hoewel Harris geen expliciete, agressieve EV-agenda heeft, suggereert de algemene positieve houding ten opzichte van schone technologie aanhoudende steun. Dit opent mogelijkheden voor verdere innovatie en ontwikkeling in de EV-markt. Een overwinning van Harris zou een stabiele, ondersteunende omgeving bieden voor groene investeringen. De voortdurende aandacht voor beleidshervormingen zou de invoering van schone energie in de VS verder versnellen.

Een rode draad voor belangrijke uitdagingen

Beide regeringen zouden te maken krijgen met globale feiten die vergelijkbare beperkingen en kansen met zich meebrengen. Hun oplossingen en beleid zouden noodgedwongen ook vergelijkbaar zijn. In deze geest zijn zonne- en batterijopslag cruciaal om de beperkingen van het elektriciteitsnet te overwinnen en de broodnodige elektriciteit te leveren om datacenters van stroom te voorzien. Tegen 2030 zullen datacenters naar verwachting 6% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik voor hun rekening nemen, waardoor ze een belangrijke drijvende kracht zijn achter de groei van de vraag naar elektriciteit.

Bovendien hebben regionale conflicten en geopolitieke spanningen aanzienlijke kwetsbaarheden in het huidige wereldwijde energiesysteem blootgelegd, waardoor de dringende behoefte in de VS aan sterker beleid en meer investeringen in schonere en veiligere technologieën wordt onderstreept. In de laatste editie van de World Energy Outlook, de toonaangevende wereldwijde bron van energieanalyses en -prognoses, wordt het bevorderen van schone energietransities gezien als een belangrijke bepalende factor en een geschikte oplossing voor energiezekerheid.

De conclusie is evenwichtiger dan verwacht

Als er een nieuwe regering aantreedt, zijn er meestal meer investeringen en kapitaaluitgaven, wat positief is voor de Amerikaanse infrastructuuruitgaven en de belangrijkste groene thema’s. Hoewel sommige domeinen meer obstakels kunnen ondervinden onder de ene regering dan onder de andere, zal het bredere groene investeringslandschap waarschijnlijk niet te maken krijgen met een significante verstoring. Bovendien zijn de belangrijkste trends in groen beleggen wereldwijd, veerkrachtig en waarschijnlijk bestand tegen politieke afleidingen. In een dergelijke omgeving raden wij een gediversifieerde blootstelling aan om de volatiliteit te beperken en tegelijkertijd te profiteren van deze diepe seculiere trend.

Vier thema’s voor de toekomst

Bij Bank J. Safra Sarasin hebben we vier belangrijke thema’s geïdentificeerd die de grootste kansen bieden op het gebied van groene investeringen: bescherming van ecosystemen, efficiënt gebruik van hulpbronnen, slimme mobiliteit en toekomstige energiebronnen.

Door ons te richten op groene waardeketens helpt onze beleggingsaanpak ons de belangrijkste technologieën te identificeren die deze thema’s aandrijven en aanbieders van groene oplossingen met een sterk marktpotentieel te ontdekken – in de VS en de rest van de wereld.

