Ruimte voor ruimtevaart

De 21ste eeuw is de eeuw van de ruimteverovering. Het ruimtevaartfonds van LFDE, Echiquier Space, wil hier tijdens de grootste economische revolutie van onze tijd een pioniersrol in spelen. De sector is de afgelopen tien jaar in een stroomversnelling geraakt, dankzij visionaire ondernemers en disruptieve start-ups die de toegang tot de ruimte willen democratiseren. De Visie van de fondsbeheerder.

Ruimtevaartindustrie 2.0 heeft met zijn tweeledige doelstelling – de ruimte verkennen en het leven op aarde verbeteren – het point of no return bereikt. Deze vliegende start naar de toekomst is te danken aan de talloze technologieën en innovaties die in de ruimtevaartsector doordringen en een bloeiend ecosysteem voeden waarop wij onze beleggingen overal ter wereld concentreren.

Waarderingen aantrekkelijk

Zo heeft Maxar, een toonaangevende satellietfabrikant en aardobservatiebedrijf, een overnamebod gekregen van het private-equityfonds Advent International. De in december aangekondigde premie van +130% is gunstig voor het fonds, maar lijkt niet onredelijk, ook al wordt Maxar gewaardeerd op ongeveer 13 keer het brutobedrijfsresultaat, een kleine korting ten opzichte van de luchtvaartsector.

De afgelopen maanden hebben we onze beleggingen toegespitst op communicatiesatellietprojecten van de volgende generatie, waardoor smartphones en andere apparaten dankzij de technologische vooruitgang rechtstreeks met satellieten kunnen worden verbonden. Om die reden is Iridium een strategisch partnerschap met Qualcomm aangegaan. AST Space Mobile, dat zijn testsatelliet in 2022 lanceerde, zal naar verwachting binnenkort starten met de eerste connectiviteitstests. Het aantal projecten groeit snel en Europa bereidt zich voor op de lancering van zijn satellietconstellatie met het Iris²-programma van de EU-lidstaten. We hebben belegd in grote Europese bedrijven, zoals Eutelsat in Frankrijk en Ses in Luxemburg, die een transformatie ondergaan dankzij deze nieuwe generaties satellieten die in een lage of middelhoge omloopbaan worden gelanceerd.

