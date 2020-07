Russ Morrison CIO Aegon

Aegon Asset Management heeft Russ Morrison benoemd tot Global Chief Investment Officer. Hij wordt eindverantwoordelijk voor het fixed income beleggingsplatform van Aegon Asset management dat €170 (US $188) miljard onder beheer heeft. Morrison is toegetreden op 29 juni en gaat wereldwijd leidinggeven aan de 140 fixed income investment professionals van de asset manager.

Morrison brengt meer dan 30 jaar fixed income en financiële dienstverlening-expertise met zich mee. Hiervoor was hij werkzaam bij Barings (het voormalige Babson Capital). Tijdens zijn 17-jarig dienstverband bij de firma bekleedde hij verschillende topfuncties. Hij was er onder andere Hoofd fixed income, equities en multi-asset. Voor Barings vervulde hij verschillende fixed income rollen bij First Union Bank, Ernst & Young Management Consultants en North Carolina National Bank.

Morrison voegt zich in een spannende periode bij Aegon Asset Management, die na de succesvolle integratie van de Aziatische, Europese en Amerikaanse businesses bouwt aan een wereldwijde vermogensbeheerder onder één management board, onder leiding van CEO Bas NieuweWeme.

De integratie van de businesses brengt de regionale beleggingsteams van vier onderscheidende beleggingsplatforms voor fixed income, real assets, equities en multi-asset & solutions bijeen, onder leiding van een enkele, wereldwijde CIO-structuur, om op die manier het totale AuM van €352 miljard te beheren.*

Morrison zal in zijn nieuwe functie verantwoordelijk zijn voor een wereldwijd actief team bestaande uit 140 fixed income portfoliomanagers, strategen en analisten, waaronder ook het global researchteam, dat bestaat uit 50 medewerkers. Morrison is gevestigd in Chicago en wordt lid van de global management board van Aegon Asset Management. Hij rapporteert aan Bas NieuweWeme.

