Saira Malik (Nuveen): ‘Tevreden met cijfers’

Het cijferseizoen is net van start gegaan en tot nu toe lijken beleggers tevreden met de resultaten. De prognoses van Factset voor de winsten per aandeel voor de komende twee jaar zijn veelbelovend. Saira Malik, CIO van Nuveen, zet echter vraagtekens bij het optimisme. Volgens Malik liggen er namelijk diverse macro-economische risico’s op de loer die niet over het hoofd gezien mogen worden.

“Begin deze week laaide het conflict in het Midden-Oosten op en dat resulteerde in dalende aandelen en stijgende yields. De risicobereidheid van beleggers daalde en de olieprijzen stegen. Als de spanningen in het Midden Oosten verder oplopen, kan dit proces versnellen. Daarnaast wijzen teleurstellende detailhandelscijfers en het stijgende aantal consumenten, die hun schuld niet aflossen op de kwetsbaarheid van consumenten in de VS. In tegenstelling tot de verwachtingen die marktanalisten eind maart bekendmaakten, zullen de rentestappen kleiner zijn en liggen die nog niet in het nabije verschiet. Dit kan resulteren in consumenten en bedrijven die de hand op de knip houden. Dat kan gevolgen hebben voor de winstgroei in het bedrijfsleven. Wanneer er een rem zit op de winstgroei of als hier alleen al de angst voor is, belemmert dit mogelijk de aandelenmarkten”, aldus Malik.

Voordat Malik meegaat in het optimisme van analisten, wacht ze nog een aantal zaken af. “Ik wil eerst het gevoel hebben dat beleggers hun risico minder aanpassen aan de geopolitieke ontwikkelingen. De winsten moet daarnaast stijgen, de voornaamste aanjager van marktwinsten worden en positieve winstherzieningen teweegbrengen.” Het monetaire beleid leidt onder andere ook tot een lagere risicobereidheid onder beleggers, constateert Malik.

Uit de cijfers van het eerste kwartaal blijkt dat de nuts- en telecombedrijven de sterkste winst per aandeel gaan realiseren. Voor de industriële grondstoffen en de energiesector zijn de prognoses somberder. Toch maken de fundamentals, aanhoudende geopolitieke spanningen en meevallende economische data de industriële grondstoffen- en energiesector voor Malik aantrekkelijk. “In maart steeg de de totale vraag inaar Amerikaanse producten onverwachts, terwijl er sinds 2022 eigenlijk alleen maar sprake is van krimp. Dat dieptepunt lijkt nu bereikt te zijn en het tij keert. In het verleden profiteerde de sector industriële grondstoffen altijd van stijgende PMI-cijfers weer” Ten slotte wijst Malik op de verbeterde verhouding tussen nieuwe orders en de voorraad. Dit ondersteunt de chemiesector. De Amerikaanse chemiebedrijven draaiden de afgelopen jaren al goed. De vraag in China loopt nu ook op en bevordert dit de wereldwijde sector.

