Saira Nalik (Nuveen): ‘Amerikaanse aandelen in 1937-2024 gemiddeld 20% rendement’

De terughoudendheid onder beleggers ten aanzien van Amerikaanse aandelen neemt toe. Onzekerheid over het rentebeleid en economische vooruitzichten leidt tot een vlucht richting cash en buitenlandse markten. Maar volgens Saira Malik, Chief Investment Officer bij vermogensbeheerder Nuveen, is het onverstandig om je op het dieptepunt van de onzekerheid uit de markt terug te trekken. “Het is beter om koers te houden dan het schip verlaten.”

Malik wijst erop dat Amerikaanse aandelen in ruim driekwart van de jaren tussen 1937 en 2024 positieve rendementen boekten, met een gemiddeld jaarresultaat van bijna 20%. “De verleiding is groot om bij onrust de markt te verlaten, maar wie aan de kant blijft staan, loopt het risico om juist die dagen met het sterkste koersherstel te missen,” zegt Malik. “En dat kan een flinke hap uit het totale rendement over meerdere jaren betekenen.”

Malik erkent dat het huidige sentiment onder institutionele beleggers ronduit somber is. Amerikaanse aandelen zijn momenteel 23% onderwogen in portefeuilles van fondsbeheerders — het laagste niveau in bijna twee jaar. Toch is de oplossing volgens haar niet om aan de zijlijn te gaan staan, maar om selectiever te alloceren.

Dividendaandelen en beursgenoteerde infrastructuurbedrijven bieden volgens Nuveen aantrekkelijke bescherming tegen inflatie en economische tegenwind. “Deze bedrijven beschikken over robuuste balansen, voorspelbare kasstromen en leveren essentiële diensten, zoals energie of transport. Daardoor kunnen ze hun prijzen regelmatig verhogen zonder dat de vraag daar wezenlijk onder lijdt,” aldus Malik. “Dat maakt ze bijzonder geschikt voor beleggers die rust zoeken zonder rendement op te offeren.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20662 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht