Salah Bouhmidi (IG): ‘Helaas’

“Het succes van overheidsmaatregelen om het coronavirus in Europa en vooral in de VS te bestrijden blijft een grote onzekerheid voor de aandelenmarkten wereldwijd.” Dat stelt analist Salah Bouhmidi van broker IG. “Helaas moet ik degenen die hoopten op voortijdige bodemvorming teleurstellen.”

De snelle en hevige interventies van de centrale banken, vooral de Amerikaanse Federal Reserve, lijken de markt op dit moment niet de ondersteuning te bieden die nodig is. Sterker nog, er is in korte tijd al veel verdampt. “Conventionele interventies van staten en centrale banken lijken dus niet vruchtbaar.”

Daarnaast, de belangrijkste rentetarieven zijn wereldwijd laag, bijna nul procent

“Er is nu extravagante overheidssteun nodig om de markten en de bevolking te kalmeren en het vertrouwen terug te brengen”, stelt Bouhmidi. De eerste ideeën voor belastingvermindering zijn al geopperd in de VS en Europa en kunnen binnenkort werkelijkheid worden als de situatie niet verbetert.

De onzekerheid is groot. Dit wordt ook duidelijk uit de huidige voorspellingen met betrekking tot de presidentsverkiezingen. Trump en de Republikeinen lopen nu achter bij de Amerikaanse verkiezingen van 2020. “De aarzelende reactie en maatregelen tegen het coronavirus kunnen in het ergste geval de Amerikaanse president zijn herverkiezing kosten”, besluit Bouhmidi.

Grafiek: Trump ligt achter in de voorspellingen

Bron: Bloomberg

