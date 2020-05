San Lie (ASN): ‘Geen snel herstel oliesector’

Wij gaan ervanuit dat de aandelenmarkten voorlopig nog een grillig beeld zullen laten zien. Je hebt het dan dus feitelijk over een W-vormige beweging. Hoop en vrees zullen elkaar nog wel even blijven afwisselen. Dat is bij vorige crisissen het geval geweest en zal nu niet veel anders zijn.

Dat meent San Lie, hoofd portfoliomanagement ASN Beleggingsfondsen. Wat wel anders zal zijn, is dat een aantal sectoren als gevolg van de coronacrisis bijzonder hard is geraakt. De kans is klein is dat deze sectoren ooit weer hun oude omzet- en winstniveaus zullen behalen. Tegelijkertijd zien we dat duurzame bedrijven gemiddeld genomen de crisis tot nog toe beter hebben doorstaan. Wij hopen dat dit een soort wake-upcall is: dat we ons realiseren dat er zaken fundamenteel moeten veranderen. Of het nu gaat om het gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen, intensieve veeteelt, ontbossing of uitbuiting van werknemers: we moeten veranderen voor een duurzame toekomst.

Olie

Een aantal sectoren heeft de afgelopen maanden erg onder druk gelegen, zoals bijvoorbeeld de olie-industrie. Wij hebben daar zelf geen last van gehad, aangezien wij vanuit duurzaamheidsoverwegingen niet in deze industrie beleggen. Normaal zie je bij een herstel dat de zwaarst geraakte sectoren het snelst herstellen. Dat zien wij bij deze sector niet snel gebeuren. De huidige crisis in de olie-industrie zal beleggers doen nadenken over de vraag of fossiele energie nog wel toekomst heeft. Dit is gunstig voor de energietransitie en de bedrijven die actief zijn in dat deel van de energiesector. Daarnaast zal een aantal bedrijven in de IT (services) sector het voorlopig goed blijven doen. In ons Duurzaam Aandelenfonds houden wij een overwogen positie in de sector Gezondheidszorg aan. Deels als gevolg van het defensieve karakter van deze sector, maar ook vanwege de groeiende vraag naar zorg(producten) in de toekomst.

