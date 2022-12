San Lie (ASN) over investeren in de zwarte neushoorn

ASN Impact Investors won de Cashcow Award ‘Beste aanbieder van duurzame producten’. Directeur San Lie reageert hierop en legt uit hoe beleggers rendement kunnen halen uit de bescherming van de zwarte neushoorn.

San Lie ziet het winnen van de Cashcow Award als een belangrijke erkenning voor ASN Impact Investors en zijn team. “Het is ons doel om duurzaam beleggen zo toegankelijk mogelijk te maken, met een optimaal rendement voor de belegger en voor de wereld. De award is een erkenning dat we daarin slagen en bevestigt dat ASN Impact Investors een leidende rol vervult op het gebied van duurzaam en impactbeleggen.” Als Lie iets mag noemen waaruit de leidende rol van ASN Impact Investors blijkt, is dat de introductie van het innovatieve ASN Biodiversiteitsfonds vorig jaar. “We blijven nieuwe manieren ontwikkelen om financieel rendement te koppelen aan een positieve impact op klimaat, biodiversiteit en mensenrechten.”

Beleggen in biodiversiteit

Het ASN Biodiversiteitsfonds is het eerste Nederlandse fonds dat particuliere beleggers de kans geeft om te beleggen in herstel, bescherming en verrijking van de biodiversiteit. Daartoe selecteert dit fonds wereldwijd bedrijven en projecten in duurzame bosbouw, boslandbouw, duurzame zeeën en visserij. Lie: “We richten ons op een win-win-win-situatie voor belegger, biodiversiteit en lokale gemeenschappen, en met het ASN Biodiversiteitsfonds laten we zien dat het kan. Dat doen we onder meer met de investering van het fonds in de eerste Wildlife Conservation Bond van de Wereldbank, ook wel bekend als de Black Rhino Bond, de zwarte neushoornobligatie. De zwarte neushoorn is ontzettend kwetsbaar voor uitsterven in het wild, aangezien de stroperij – zeker ook tijdens de coronacrisis – alleen maar is toegenomen, net als de druk op het leefgebied van de neushoorn. Voor conservatie is veel meer kapitaal nodig. De Wildlife Conservation Bond van de Wereldbank verschuift de broodnodige financiering naar een op impact gebaseerde aanpak.”

Zo werkt de Black Rhino Bond

De vijfjarige zwarte neushoornobligatie is een combinatie van een obligatie met een uitstekende kredietwaardigheid (AAA, want door de Wereldbank uitgegeven) en een prestatiegebonden subsidie die wordt gefinancierd door de GEF (Global Environmental Facility). Over de obligatielening wordt geen rente betaald. Het geld gaat naar twee natuurparken in Zuid-Afrika. Met dit geld kunnen deze parken investeren in wat nodig is voor de neushoorn en het leefgebied van de neushoorn. Dat betekent dus onder andere ook investeren in gewassen, bomen en planten. Aan het einde van de looptijd ontvangen de investeerders de hoofdsom terug, samen met een variabele uitbetaling die afhankelijk is van de groei van de zwarte neushoornpopulatie in de twee parken.

Front runner

Lie: “De Wereldbank is een echte front runner met deze eerste impactobligatie met een financieel rendement dat afhankelijk is van de impact. Het past daarmee perfect bij ons ASN Biodiversiteitsfonds, aangezien de investering gericht is op het beschermen van zowel ernstig bedreigde diersoorten als hun leefgebied en dat gekoppeld aan beleggen. Bovendien is het een mooie en tastbare investering voor particuliere beleggers. Het is de bedoeling dat deze manier van investeren in behoud bij een goed resultaat gekopieerd wordt naar andere bedreigde diersoorten en beschermde gebieden.”

