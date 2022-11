Satya Nadella: ‘Ik ben heel erg bullish’

“Ik ben erg, heel erg bullish op de groeimogelijkheden in Azië en China en India in het bijzonder”, zegt Microsoft CEO Satya Nadella.

Azië is nog een groot groeigebied. Niet alleen voor Microsoft, maar ook voor andere bedrijven. Zo is het bnp per hoofd van de bevolking in China 12.000 dollar, in India 2.000 dollar, In Nederland 48.000 dollar, in de VS 61.000 en in Zwitserland zelfs 88.000 dollar. In China wonen 1.400 miljoen mensen, in India 1.380 miljoen, in Nederland 17 miljoen, in de VS 332 miljoen en in Europa 343 miljoen mensen.

Het is knap hoe Microsoft zich weet te handhaven in landen met stringente firewalls. Zo werkt de zoekmachine Google niet in de meeste van deze landen. Bing werkt wel omdat de firewall zit ingebouwd en ongewenste informatie niet zichtbaar is.

Aandeel

Bovendien investeert Microsoft in veel Aziatische landen in dataservers. Daardoor kan ze tegemoetkomen aan de eis van sommige overheden dat informatie van lokale gebruikers wordt opgeslagen op lokale servers. Zelf ervaar in weinig firewall-problemen bij het gebruik van producten van Microsoft in China.

Het aandeel Microsoft hoort net als ASML m.i. thuis in elke portefeuille omdat ze als hoekstenen functioneren van technologische vooruitgang, wat niet moet worden verward met het doorontwikkelde gebruiksgemak van Apple.

Microsoft noteert 241,73 dollar. Dat komt neer op 26 keer de winst. Dat is niet hoog gezien de potentie.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

