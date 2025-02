Saxo: ‘ASML, Nvidia, BESI waren populairste aandelen in januari’

Wat waren de favoriete aandelen van onze Nederlandse beleggers in de maand januari 2024? Hieronder ziet u een overzicht van de meest verhandelde aandelen en de aandelen waar ‘het meeste geld in zit’ onder de Nederlandse Saxo-klanten. In dit artikel delen we de lijstjes van populairste aandelen. Zo krijgt u een inkijkje in hoe andere beleggers naar de markt kijken. 2025 begon direct turbulent. In de laatste week van januari ging het vooral om DeepSeek en de impact die deze Chinese AI start-up op populaire aandelen als Nvidia, ASML en BESI. Door die onrust zou je bijna vergeten dat een week eerder de markten nog met spanning naar de inauguratie van Donald Trump keken. En dat alles midden in het winstseizoen, waarin grote aandelen hun kwartaal- of jaarcijfers bekend maakten. Kortom, een veelbewogen maand, met ook enkele verrassingen tussen de populairste aandelen.

Meest verhandelde aandelen in januari

AI blijft het belangrijkste beurstopic en dus staan ASML en Nvidia wederom op kop. Beide kregen flinke tikken na de hype rondom Deepseek, net als de nummer drie op de lijst BESI en iets lager in de top-10 ASM International (ASMI). ASML presenteerde daarna prima winstcijfers over Q4 en toonde wat koersherstel. Ook Palantir Technolgies (PLTR) herstelde van de eerste tik nadat het op 3 februari met zijn winstcijfers kwam.

Zoomen we verder in op de Amerikaanse lijst, dan zien we dat de in december zo populaire quantumcomputing-aandelen nog steeds de aandacht trekken. Rigetti Computing staat zelfs op de tweede plaats in de Amerikaanse lijst. Het aandeel daalde met 25% in de afgelopen maand maar blijft de interesse van beleggers trekken. Beleggersfavoriet Tesla, dat ook de winstcijfers publiceerde, zakte daardoor een plekje, naar nummer 3.

Dichterbij huis maakt ING een opmars. De bank verkocht de Russische activiteiten en keerde medio januari 500 miljoen euro uit aan zijn aandeelhouders als onderdeel van een distributieprogramma. Verder in de top zien we bekende Nederlandse namen als Just Eat Away en Shell; Pharming zakte een paar plekken: van 2 naar 7. Fugro maakt daarentegen zijn rentree in de top 10. Het bedrijf uit Leidschendam rondde deze maand zijn aandeleninkoopprogramma af van zo’n 50 miljoen, maar zag de koers ook dalen. Dit heeft mogelijk te maken met Donald Trump: die lijkt geen fan van windenergie en windmolens, en bevestigde dit met een decreet.

# Nederlandse aandelen Amerikaanse aandelen 1 ASML NVIDIA Corp. 2 BE Semiconductor Industries Rigetti Computing 3 ASM International Tesla Inc. 4 ING Groep D-Wave Quantum 5 Just Eat Takeaway Quantum Computing 6 Shell MicroStrategy 7 Pharming Group IonQ 8 ABN Amro Bank Palantir Technologies 9 Fugro Advanced Micro Devices 10 Adyen Microsoft Corp.

Onderbouwing: Cijfers op basis van koop- en verkooptransacties onder Nederlandse Saxo-klanten in de maand januari. Voor Amerikaanse aandelen wordt gekeken naar aandelen genoteerd aan Nasdaq of NYSE.

Populairste aandelen op basis van meest belegd vermogen

Ondanks de roerige maand zijn er weinig verschuivingen als we kijken naar de populairste aandelen op basis van belegd vermogen. Geen nieuwe namen, MicroStrategy springt over Meta heen, Aegon doet haasje-over bij Ahold, en Microsoft ruilt van plek met Apple.

# Nederlandse aandelen Amerikaanse aandelen 1 Shell PLC Nvidia Corp. 2 ASML Holding NV Tesla Inc. 3 ING Groep Microsoft Corp. 4 ASM International Apple Inc. 5 BE Semiconductor Industries Amazon.com Inc. 6 Unilever Plc Berkshire Hathaway Inc. B 7 Aegon Ltd Alphabet Inc. – A Share 8 Ahold Delhaize (Koninklijke) MicroStrategy 9 ABN AMRO Bank Meta Platforms Inc. 10 NN Group Palantir Technologies Inc.

