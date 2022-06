Saxo Bank: ‘Beleggers bang voor inflatie’

Het vertrouwen van Nederlandse Saxo Bank-beleggers in de beurzen is licht gestegen, maar een fors grotere groep verwacht langdurige inflatie. Dat blijkt uit de nieuwe Saxo Market Sentiment van juni, waarvoor beleggende klanten uitgenodigd worden via een vragenlijst hun oordeel over het beursklimaat te geven. Philips is nu in plaats van Just Eat Takeaway het minst populaire aandeel.

Saxo Bank-beleggers beoordelen het huidige beursklimaat deze maand met een +0.17% (op een schaal tussen -15 en +15). Een iets minder negatieve lijn ten opzichte van april en mei, toen het vertrouwen werd gepeild op respectievelijk -0,4% en -1.9%. De enquête is afgenomen in de eerste week van juni en het bloedbad op de beurzen begin deze week doet de voorspellingen geen goed, maar de maand is nog niet voorbij.

Het vertrouwen in de ontwikkeling van de AEX en de S&P 500 is tevens licht gekanteld en beide indices mogen rekenen op een positief vertrouwen van respectievelijk +0.2% en +0.43%. Uitschieters worden ook minder kansrijk geacht. Vorige maand voorspelde maar liefst een op de vijf beleggers dat de AEX op -5% zou uitkomen; nu doet slechts iets meer dan een tiende dat (13%). Daartegenover staat dat 12% van de respondenten juist een groei verwacht van +5%. Ook de S&P wordt een rooskleurigere maand voorspeld. De verwachte groei van +0.43% volgt op twee maanden van rode cijfers. 16% mikt op een groei van 3% voor de Amerikaanse index.

De schommelingen zijn licht, maar het stijgende vertrouwen duidt mogelijk op gewenning van de huidige situatie in Oekraïne en de aangekondigde rentestijgingen door de Europese Centrale Bank.

Vrees voor hoge inflatie

De helft van de beleggers verwacht dat het inflatiecijfer in Q3 gemiddeld uitkomt tussen de 5 en 7,5%. Dat was in mei minder dan vier op de tien. De groep die denkt dat inflatie tussen de 7.5 en 10% gaat uitkomen is met 11% afgenomen naar 32%. Nog steeds is een substantiële groep (14%) van mening dat de inflatie boven de 10 of zelfs boven 12.5% stijgt. Slecht 8% van de respondenten denkt dat het inflatiecijfer onder de 5% blijft.

Beleggersgedrag wijkt niet

Bijna drie op de vier beleggers gaat de komende weken niet aan hun benadering tornen, een grotere groep dan in mei toen nog 70% dat van plan was. Minder dan een vijfde (18.5%) verkiest een kalmere aanpak en een kleine groep van 8% zegt meer risico te willen nemen. Zes op de tien beleggers wil hetzelfde aantal transacties blijven uitvoeren en slechts een kleine groep (10%) verhoogt dat aantal de komende weken.

Aandelen blijven de populairste instrumenten, hoewel het percentage beleggers dat daarin belegt is gedaald van 91 naar 87%. ETF’s (32%) en opties (22%) staan op plek twee en drie, met een eervolle vermelding voor mutual funds dat voor een op de vijf beleggers (21%) een instrument naar keuze is.

Energie veilige keuze

De energiesector is voor de tweede maand op rij de populairste sector om in te investeren, ruim vier op de tien respondenten zet energie op plek 1. Grondstoffen (39.5%) en informatietechnologie (36%) volgen er kort achter.

Gevraagd naar de favoriete regio om te investeren blijkt dat Europa een grote sprong maakt. Bijna zeven op de tien beleggers (67%) wijst het Oude Wereld aan als voorkeursregio, een verschil van 10%. Opvallend, omdat in mei Europa juist een duikeling maakte van gelijke strekking. Dat is nu dus hersteld. Noord-Amerika levert 8.6% in op de voorkeurslijst (27%).

Opnieuw denkt 14% van de beleggers dat de dollar aan kracht inboet ten opzichte van de euro. Een sterkere dollar-voorspelling krijgt minder medestanders; ‘slechts’ 36% ziet de dollar in waarde toenemen; 10% minder dan vorige maand. Veel groter is de groep beleggers (38.4%) die denkt dat de huidige wisselkoers van EU 1/USD 1.05 voorlopig blijft bestaan, een toename van bijna 11%.

Shell, ASML, ING blijven de lijst van populairste aandelen aanvoeren. Just Eat Takeaway is niet meer het meest populaire aandeel om te verkopen, maar staat nu op de tweede plek, vlak achter Philips. De nieuwe lijstaanvoerder ondergaat een moeilijke periode vanwege onder andere problemen met slaapapneu-apparaten.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17418 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht