Saxo: ‘Beleggers kiezen voor AI en energie’

De maandelijkse beleggerspeiling van Saxo Bank, de Saxo Market Sentiment, toont een belangrijke trendbreuk met de sterkste stijging van het sentiment in ruim een jaar tijd. De gegevens zijn gebaseerd op de antwoorden van meer dan vierhonderd zelf-beleggende klanten van Saxo Bank.

Het vertrouwen van beleggers in de financiële markten wordt afgelopen maand gemiddeld beoordeeld op 2,4 op een schaal van -15 tot 15. Dat was vorige maand precies 0. Het vertrouwensniveau is dus matig positief en even hoog als in februari dit jaar, maar niet eerder in de veertien maanden tijd dat Saxo Bank het sentiment peilt, steeg het vertrouwen zo hard. Met de rentebesluiten van de Fed, de Europese Centrale Bank en de Bank of Japan deze week op de rol hebben beleggers er dus zin in.

Als we kijken naar de verwachtingen voor de lokale aandelenmarkt en voor de S&P 500, verwachten beleggers gemiddeld een groei van 1,5% in de komende maand voor de lokale aandelenmarkt en een groei van 1,6% voor de S&P 500. Dit wijst op een gematigd positief vooruitzicht voor beide markten. Gisteravond bereikte de S&P500 de hoogste stand in dertien maanden tijd.

Maar liefst 85,1% van de respondenten geeft aan een voorkeur te hebben voor beleggen in aandelen, wederom het meest favoriete financiële instrument. Op de tweede plaats staan ETF’s met een voorkeur van 35,2%, gevolgd door beleggingsfondsen (22,2%), opties (21,5%) en obligaties (7,3%).

Tevens blijkt uit het onderzoek dat de informatietechnologie de meest populaire sector is onder beleggers, met 45% van de respondenten die deze sector verkiezen. Daarna volgen de energiesector en de financiële sector, beide met 35%. Het is echter vermeldenswaardig dat de energiesector een daling heeft ervaren van drie procent. Siks: “Dit is eigenlijk opmerkelijk gezien de productiebeperking voor olie zoals aangekondigd door de OPEC+ kortgeleden. Deze aankondiging zou normaal gesproken moeten leiden tot een prijsstijging en daarmee verhoogde beleggersinteresse. Waarschijnlijk heeft de dalende interesse te maken met de verwachting van minder economische activiteit in de komende periode.”

Bij wijze van verdieping vroeg Saxo Bank in een webinar aan ruim driehonderd beleggers in welke sectoren ze het meeste geïnteresseerd waren. Bijna een derde van de deelnemers (32.8%) kijkt met bijzondere aandacht naar artificial intelligence (AI), gevolgd door halfgeleiders (25%) en duurzame energie (18.5%). Siks: “AI is niet te negeren. Als we kijken naar de stijging van de S&P500 sinds het dieptepunt acht maanden is er sprake van een stijging van 19%. De NASDAQ stijgt 34%. Hierbij stijgt Microsoft 42%, Alphabet 25% en Nvidia een ongelooflijke 232%. AI heeft de volle aandacht van de beleggers. Dit betekent wel dat de verwachtingen zeer hooggespannen zijn.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18601 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht