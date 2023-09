Saxo introduceert Forex trading in Nederland

Vanaf vandaag biedt Saxo Nederland ervaren beleggers de mogelijkheid te handelen op de wereldwijde valutamarkt, ook bekend als Forex (FX) trading. Klanten krijgen – na het afleggen van een kennis- en ervaringstoets – via Saxo’s bekroonde FX-platform toegang tot ’s werelds grootste markt met een dagelijks verhandeld volume door particulieren, bedrijven en banken van ruim 6 biljoen euro.

Beleggers kunnen op de valutamarkt anticiperen op verwachte valutabewegingen door te handelen in specifieke valutaparen zoals de EURUSD. Via het online Saxo beleggersplatform kunnen beleggers op een snelle en effectieve manier in meer dan 70 valutaparen handelen. Bovendien zijn voor de grootste valutaparen ook valutaopties beschikbaar.

Saskia Klep, CEO Saxo Nederland, is trots dat ook Nederlandse beleggers nu gebruik kunnen maken van valutahandel op het Saxo platform: “Saxo is vanaf de oprichting gespecialiseerd in het aanbieden van Forex trading en heeft in die periode een goede reputatie opgebouwd als solide aanbieder. We zien dat particulieren met name interesse hebben in wat wij ‘FX Spot’ noemen, het kopen en verkopen en daarmee anticiperen op een verandering in valutakoers. Natuurlijk houden wij ons hierbij aan de regels rondom het aanbieden van complexe producten.”

Bekroond platform

In de afgelopen dertig jaar heeft Saxo wereldwijd een belangrijke positie opgebouwd als Forex aanbieder en is meermaals bekroond als ‘Best Forex Broker and Trading Platform’ dankzij het state-of-the-art handelsplatform met specifieke functionaliteiten om te handelen op de valutamarkten. Saxo vereist dat beleggers die in valuta’s willen handelen via het Saxo platform een uitgebreide toets doen op kennis en ervaring. Klep: “De volatiliteit en hefboomwerking van Forex handel vraagt om voorzichtigheid. We bieden beleggers met een hoge risicobereidheid daarom het beste platform, dienstverlening en informatievoorziening in de markt en tegelijkertijd waarschuwen we voor de risico’s die bij dit product horen.”

Forex trading in een notendop

De Foreign exchange markt is de grootste en een van de meest liquide markten ter wereld. Vijf dagen per week, 24 uur per dag vinden hier miljoenen transacties plaats met een dagelijkse handelsomvang van ruim zes biljoen euro. Beleggers, handelaren en hedgers anticiperen op koerswijzigingen van valuta. Als de vraag naar een bepaalde valuta toeneemt of afneemt, zal de waarde ervan ten opzichte van andere valuta’s stijgen of dalen. Valutahandel is een belangrijk onderdeel van binnenlandse en buitenlandse handel van goederen en diensten waarvoor omwisseling van valuta is vereist. Centrale- en retailbanken, ondernemingen, hedgefondsen en individuele beleggers nemen deel aan valutahandel. Door de vele transacties die plaatsvinden en de omvang van de valutahandel zijn de koersbewegingen van valuta weliswaar over het algemeen relatief beperkt, maar kunnen kleine koersbewegingen al tot grote winsten of verliezen leiden vanwege de hefboom. Deze hefboom is bij Saxo maximaal 30.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18903 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht