Saxo Market Sentiment: ‘Handelsoorlog zet domper op vertrouwen beleggers’

Het vertrouwen van beleggers is de afgelopen weken gedaald. Dat blijkt uit de maandelijkse beleggerspeiling van Saxo, de Saxo Market Sentiment, onder een groot aantal zelf beleggende klanten van Saxo. Beleggers zien het somber in voor zowel de AEX als de S&P500.

Het vertrouwen van beleggers in de financiële markten daalde lichtjes van 2,2 begin januari naar 2,1 begin februari op een schaal van -15 tot 15. De daling die is ingezet in december, het vertrouwen lag toen op 3,0, zet daarmee verder door. Die daling laat zich ook gelden in de lokale verwachting. Het sentiment rond de AEX verslechterde aanzienlijk. Beleggers verwachten gemiddeld een groei van 0,7% in de komende maand. Dat was vorige maand nog 1,5% en de maand daarvoor 1,8%. De vooruitzichten voor de S&P 500 steken daarbij niet af: van 2,4% groeiverwachting in januari naar 1,2% begin februari.

Al met al hebben beleggers de mondhoeken wat minder richting de hemel gericht. De talrijke berichten rond de handelsoorlog drukken op het sentiment . “Het voornemen van de Amerikaanse president Trump om de importtarieven op te schroeven, voedt twijfel onder beleggers”, zegt Hans Oudshoorn, beleggerstrainer bij Saxo. “In zijn eerste termijn als president maakte hij nog allerlei uitzonderingen, maar dat hij lijkt nu niet van plan te zijn. Beleggers zijn bevreesd dat zijn plannen de wereldeconomie ernstig kunnen schaden.” “Daarnaast zette het nieuws over DeepSeek de koersen van de Nederlandse chippers onder druk. Aangezien Nederlandse beleggers steeds meer in deze tech-bedrijven investeren, verklaart dat mede het afkoelende sentiment”, aldus Hans Oudshoorn.

ASML levert wat in, Philips aan kop bij verkoopkandidaten

Bij de populairste Nederlandse hoofdfondsen staat ASML staat nog steeds aan kop, al is het wel iets minder populair geworden. Het fonds ging omlaag van 28,9% naar 23,8%. Besi en het verrassende ABN Amro staan nu samen op de tweede plek: beide 7,7%. Shell krijgt een klap en zakt van de tweede naar de derde plek. Het ging van 15,2% naar 6,9%.

Philips wordt nu het meest als verkoopkandidaat genoemd (van 7,7% naar 17,7%). Mogelijk houdt dit verband met slecht nieuws rond Philips. Het bedrijf moet opnieuw honderden miljoenen euro’s apart zetten vanwege defecte slaapapneu-apparaten, zo werd eind januari bekend. Op de tweede plaats staat ASML (10,4%), terwijl de derde plaats worden ingenomen door Heineken (7,3%).

Aandelen iets minder in trek

De voorkeur voor aandelen nam licht af (van 86,9% naar 86,1%). Op de tweede plaats staan ETF’s (41,1%), gevolgd door beleggingsfondsen (21,2%), opties (15,2%) en obligaties (9,3%).



IT-sector minder populair

De voorkeur voor Informatietechnologie nam af (van 57,1% naar 56,4%). De sector wordt gevolgd door de financiële sector (40,0%), de grondstoffensector (27,9%), de energiesector (26,4%) en de industriële sector (18,6%).

Euro/dollar

Aan de respondenten is ook gevraagd hoe zij aankijken tegen de ontwikkeling van de euro tegenover de dollar. 41,7% verwacht dat de dollar zich sterker zal ontwikkelen tegenover de euro. Vorige maand was dat nog 58,6%. 17,9% voorziet een sterkere euro, terwijl 28,5% geen grote veranderingen voorziet.

