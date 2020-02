SBM en Fagron zijn onvergelijkbaar

Natuurlijk kunnen Fagron en SBM Offshore niet met elkaar worden vergeleken. De enige overeenkomst is dat beide bedrijven morgen de kwartaalcijfers publiceren.

Het charttechnische verschil tussen Fagron en SBM is betrekkelijk groot. Fagron is momenteel niet aantrekkelijk om een speculatieve positie in te nemen vooruitlopend op de cijfers die morgen worden gepubliceerd. De koers staat bovenin de bandbreedte bij een hoge RSI. Dat biedt weinig ruimte voor een positieve reactie op meevallende cijfers.

SBM Offshore is speculatief interessanter dan Fagron. Het aandeel is eerder oversold dan overbought. De bovengrens van de bandbreedte ligt op dag- en weekbasis iets boven de 17 euro. Dat betekent een potentie van 8%.

