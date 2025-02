SBM Offshore verbreekt recordstand

Dankzij recordcijfers over 2024 zat het aandeel SBM Offshore donderdag in de lift. Het bedrijf boekte vorig jaar een fors hogere winst en overtrof de verwachtingen. Volgens Investtech zit er nog meer in het vat voor het aandeel.

Investtech: “SBM Offshore sloot donderdag 13.4% hoger op 20,78 euro. Het aandeel verbrak hiermee het vorige record van juli 2007 en bereikte een nieuwe topnotering. Dit was de vierde dag op een rij dat het aandeel steeg. De omzet was bovendien hoog. Totaal werd er gekocht en verkocht voor ongeveer 45 miljoen euro in het aandeel, wat overeenkomt met acht keer de gemiddelde omzet per dag. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft steun rond 18,00 euro en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

