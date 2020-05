SBM weet zich goed staande te houden

SBM Offshore heeft positief gereageerd op het kwartaalbericht. Het aandeel staat 0,22 euro hoger op 11,45 euro.

Over het eerste kwartaal heeft bedrijf niet veel last gehad van het coronavirus. De omzet was in lijn met de verwachtingen 607 miljoen dollar. Voor heel 2020 wordt die geraamd op 2,3 miljard dollar. Het bedrijfsresultaat zal uitkomen op 0,9 miljard euro.

Het bestuur is niet van plan om de strategie om te gooien vanwege de economische crisis en de prijzenoorlog op de oliemarkt. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat op korte termijn minder opdrachten zullen worden ontvangen doordat oliebedrijven investeringen uitstellen.

In de komende maanden zal blijken of de onderneming zich goed heeft weten te postioneren. Als dat lukt, mag een nieuwe aanval op de weerstand van 14,50 euro worden verwacht. De volgende weerstand ligt op 22 euro.

