Schroder Real Estate Hotels op weg naar 500 miljoen

Eerste pan-Europese fonds voor hotelexploitatie van Schroder Real Estate Hotels haalt meer dan 400 miljoen euro op.

Schroders meldt dat het een nieuwe kapitaalronde heeft afgesloten en nu al 425 miljoen euro aan kapitaaltoezeggingen heeft opgehaald voor zijn eerste hotelfonds, het Schroder European Operating Hotels Fund I. Het doel is 500 miljoen euro.

In tegenstelling tot heel wat traditionele hotelfondsen en beheerders, die vastgoed acquireren dat wordt geleaset aan een hotelketen, put het Fonds uit de ruime ervaring van het team van Schroder Real Estate Hotels met het bezit en de exploitatie van de onderliggende hotels om het vastgoed te acquireren en te exploiteren op zelfstandige basis of via een franchise- of hotelbeheerovereenkomst. Op die manier kan het team het leeuwendeel van de winsten naar de investeerders in het Fonds doen vloeien.

Frederic de Brem, hoofd van Real Estate Hotels: “De vrijetijds- en verblijfsmarkt is zwaar getroffen door de pandemie, maar wij zijn ervan overtuigd dat daardoor aantrekkelijke kansen zullen ontstaan. Alles bij elkaar heeft ons team de afgelopen twintig jaar meer dan 150 koop- en verkooptransacties voltrokken. Wij hebben dus de ervaring en – dankzij de beleggingshorizon van het Fonds van drie jaar – de tijd om geduldig af te wachten en onze ca. 700 miljoen euro reserve (inclusief schulden) zeer doordacht in te zetten. Ons doel daarbij is om een ijzersterke, gediversifieerde portefeuille van hotels in zakelijke en recreatieve topbestemmingen in West-Europa tot stand te brengen.”

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

