Schroders: ‘Tien beursstrategieën die dit jaar van grote waarde kunnen zijn’

De aandelenmarkten hebben de afgelopen twee jaar opmerkelijke veerkracht getoond. Maar wat als de tijd van die trend voorbij is? David Philpotts en Lukas Kamblevicius van Schroders belichten 10 praktische beursstrategieën die in 2025 en de jaren hierna bewaarheid kunnen worden. Het artikel kijkt naar ondergewaarde sectoren, de stand van de dollar, de toekomst van de Amerikaanse dominantie en de renteverwachtingen.

1. Grotere volatiliteit op de aandelenmarkten

Hoewel aandelenmarkten de afgelopen jaren sterke prestaties hebben laten zien, is de kans op toenemende volatiliteit groot. Veel positief nieuws is al ingeprijsd, terwijl economische en geopolitieke onzekerheden blijven toenemen.

Mogelijke aanjagers van marktinstabiliteit zijn onder andere de dreiging van een mondiale handelsoorlog en de terugkeer van obligatiebeleggers die hogere rendementen eisen, de zogenaamde “bond vigilantes”. Voor aandelenbeleggers betekent dit dat marktschommelingen en sectorrotaties vaker kunnen voorkomen.

2. De concentratie in de Amerikaanse markt blijft bestaan

De Amerikaanse aandelenmarkt wordt sterk gedomineerd door een klein aantal megabedrijven, maar dit is historisch gezien niet ongebruikelijk. Hoewel een te grote concentratie risico’s met zich meebrengt voor beleggingsportefeuilles, betekent dit niet per se dat de markt als geheel overgewaardeerd is. Hoewel de spectaculaire koerswinsten van de grootste bedrijven moeilijk vol te houden zijn, zal de marktconcentratie waarschijnlijk aanhouden. Dit sluit echter een verschuiving in marktleiderschap niet uit.

3. AI: testfase voor optimisten

Kunstmatige intelligentie heeft de financiële markten veroverd, en bedrijven hebben naar schatting $1 biljoen aan kapitaalinvesteringen gepland. Toch blijft de vraag of deze investeringen ook daadwerkelijk de verwachte productiviteitsgroei zullen opleveren. Vergeleken met het internet, dat direct kostenbesparende oplossingen bood, is AI op dit moment nog zeer kapitaalintensief. De bijbehorende kosten kunnen te hoog blijven om automatisering breed rendabel te maken.

Hoewel AI zonder twijfel op lange termijn productiviteitswinsten zal opleveren, blijft het onzeker hoe groot die winst zal zijn en over welke periode deze zich zal manifesteren.

4. Amerikaanse dominantie blijft, maar wereldwijde spreiding wordt aantrekkelijker

De VS blijft economisch sterk presteren, wat de dominantie van de Amerikaanse aandelenmarkt verklaart. Toch wordt wereldwijde diversificatie steeds interessanter, aangezien Amerikaanse aandelen historisch duur zijn ten opzichte van andere regio’s. Europese en Japanse markten bieden aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden vanwege gunstigere waarderingen en de mogelijkheid van valutavoordelen als de dollar in waarde daalt.

5. Ondergewaardeerd segment I: waardeaandelen

Waardeaandelen hadden het moeilijk in 2024, grotendeels door de dominantie van Amerikaanse groeiaandelen. Toch zijn deze aandelen niet structureel onaantrekkelijk. Als de waarderingskorting van waardeaandelen ten opzichte van de markt zou normaliseren, kan dit een sterke koersstijging opleveren. Vooral als beleggers zowel waarde als kwaliteit combineren in hun strategie. Daarnaast bieden waardeaandelen diversificatievoordelen en zijn ze minder kwetsbaar bij toenemende risicoaversie.

6. Ondergewaardeerd segment II: small caps

Kleine beursgenoteerde bedrijven waren ooit geliefd vanwege hun groeipotentieel en economische gevoeligheid, maar die argumenten zijn de laatste jaren verzwakt. Hoewel small caps vaak als ‘goedkoop’ worden bestempeld, is hun financiële positie niet altijd aantrekkelijk. Ongeveer 75% van de Amerikaanse small caps heeft een zwakke balans, vergeleken met minder dan 10% bij de grootste bedrijven. Japanse small caps vormen een uitzondering, met lagere schulden en een stabielere vooruitblik. Er zijn zeker interessante kansen, maar een nieuwe bredere small cap-rally zoals in de vroege jaren 2000 lijkt onwaarschijnlijk.

7. Ondergewaardeerd segment III: opkomende markten

Opkomende markten (EM) bleven in 2024 achter op de wereldwijde indices, ondanks een herstel van de Chinese beurs. Toch blijft de onzekerheid groot, vooral door mogelijke Amerikaanse handelsmaatregelen en de beleidsreactie van de Amerikaanse centrale bank.

De belangrijkste vragen voor EM-beleggers zijn:

Hoe ver zullen Amerikaanse handelsbarrières reiken?

Wat betekent de Amerikaanse inflatie voor de rente en de dollar?

Kan China succesvol binnenlandse consumptie stimuleren?

Landen met een sterke binnenlandse vraag, zoals India, kunnen aantrekkelijker zijn dan afhankelijkheden van Chinese groei.

8. De toekomst van de dollar: momentum versus structurele risico’s

De dollar blijft een dominante valuta, mede door de kans op minder renteverlagingen door de Federal Reserve dan eerder verwacht. De meeste marktanalisten verwachten dat het beleid van Trump de dollar verder zal versterken, ondanks het feit dat hij herhaaldelijk pleit voor een zwakkere munt. Toch zijn er structurele bedreigingen voor de dollar op de langere termijn. Een van de grootste risico’s is dat belastingverlagingen in de VS het vertrouwen in de financiële stabiliteit van het land ondermijnen.

9. Duurzaam beleggen: vooruitgang ondanks uitdagingen

Beleggen met een duurzaamheidsfocus leverde in 2024 gemengde resultaten op. ESG-portefeuilles hadden moeite om de brede markt bij te houden door de dominantie van grote techbedrijven. Ondanks de politieke tegenwind in de VS blijft Europa leidend in duurzame fondsen. Regulering dwingt beleggers tot duidelijkere strategieën en voorkomt ‘greenwashing’. Daarnaast neemt de belangstelling voor klimaatinvesteringen en biodiversiteitsstrategieën toe, hoewel het ontbreken van uniforme meetcriteria uitdagingen met zich meebrengt.

10. Voorbij 2025: hogere rente en volatiliteit blijven

Naast structurele trends zoals de-globalisering en demografische verschuivingen, moeten beleggers zich voorbereiden op lagere nominale rendementen. Amerikaanse aandelen blijven relatief duur, terwijl de rest van de wereld gunstigere waarderingen biedt. Daarnaast lijkt een blijvend hoger renteklimaat waarschijnlijk na de ultra-lage rentes van de afgelopen jaren. Voor beleggers betekent dit dat balanskracht en financiële stabiliteit van bedrijven belangrijker worden dan ooit.

Conclusie: diversificatie en risicomanagement blijven cruciaal

Beleggers hebben de afgelopen jaren een relatief eenvoudige rit gehad, maar het navigeren door marktrisico’s wordt in 2025 uitdagender. Hoewel waarderingen niet extreem zijn, is er weinig ruimte voor teleurstelling. De markt kan breder worden zonder dat de recente dominantie van megacaps direct omkeert. Diversificatie zal daarom cruciaal blijven. Vooral defensieve aandelen en gespreide kwaliteitsbeleggingen bieden een buffer tegen de verwachte volatiliteit.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20574 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht