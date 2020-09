Sell off tech? Wat is Wat Waard

De Amerikaanse aandelenmarkten zijn na het bereiken van recordhoogtes in de uitverkoop gegaan door zorgen onder beleggers over de sterk opgelopen aandelenwaarderingen. De Visie van David Eiswert, fondsmanager bij T. Rowe Price.

Is de sell off in large cap-technologie-aandelen gedreven door een correctie of nadert het succesverhaal van groeiaandelen zijn einde?

Volgens Eiswert duidt de recente marktvolatiliteit niet op het uiteenspatten van een aandelenbubbel, of specifieker, een groeiaandelenbubbel, maar op een herbalancering van een aantal van de best-presterende groeiaandelen, die de aandelenmarktrally van de afgelopen maanden hebben gedragen.

Zijn groeiaandelen op hun retour?

“In het late voorjaar/begin van de zomer begon de markt te erkennen dat bepaalde bedrijven hun economische toekomst ‘naar voren haalden’ door de coronaviruscrisis. Dit waren vooral de groei-bedrijven. Dit leidde ertoe dat groeiaandelen voor, tijdens en na de marktcrisis uitstekend konden presteren, daarbij ondersteund door prima verkoop-, winst- en cashflowcijfers. Maar centraal hierin staat het tijdperk waarin we leven, waarin bedrijven nog altijd nieuwe kansen vinden en aangrijpen, gevoed door monetaire stimulans en mogelijk gemaakt door een nieuw tijdperk van technologie. Ook de afzwakking van de ‘normale’ groei- en inflatiecyclus en de komst van de mogelijkheid om technologische innovatie te gelde te maken, heeft een ongewone achtergrond gecreëerd. De massale monetaire en budgettaire stimulering en het voorkomen dat de crisis zich verergert, hebben zeker bijgedragen aan een groeiende instroom naar risicodragende beleggingen en vooral naar bepaalde groeiaandelen. De richting van de instroom is daarnaast nog versterkt door de groei van passief beleggen en door factor-gestuurde beleggingen die de beleggers naar aandelen met ‘momentum’ en ‘groei’-kenmerken hebben geduwd.”

En hoe zit het met de waarderingen?

Eiswert beschouwt de huidige marktcorrectie als gezond en misschien zelfs normaal, gezien de veerkracht van de aandelenmarkten in de afgelopen weken. “De waarderingen zijn niet extreem, maar sommige hadden wel dure niveaus bereikt. Hoewel er goede redenen zijn voor de aandelenrally sinds de daling van de markten eind maart, blijft het noodzakelijk het waarderingselement te managen. Een evaluatie van mijn strategie heeft geleid tot een vermindering van de posities in veel van de winnaars van de coronaviruspandemie, met name daar waar de waarderingen hard waren opgelopen, zoals Netflix. Amazon en Facebook blijven aantrekkelijk gezien hun recente investeringsprogramma’s, die in de komende jaren tot hogere marges zouden moeten leiden.” Ook houdt hij vast aan Apple omdat er een sterke nieuwe productcyclus aankomt.

