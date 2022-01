Shanghai blijft flink achter op MSCI World Index

“Wij denken dat een recessie in China het meest onderschatte risico van 2022 is”, meent Robbert Manders van IG.

“Voor de economische groei is China erg afhankelijk van schuldgroei. De afgelopen jaren groeiden de schulden in relatieve zin ook sneller dan het BBP. Op lange termijn is dat geen houdbare situatie. De VS zat tot 2007 in een vergelijkbaar pakket. Vanaf 2008/2009 zakte de schuldengroei in de VS in, vooral bij huishoudens. De economie kwam toen wel op een lager groeipad. Een recessie in China kan wereldwijd impact hebben op economieën en aandelen.”

Onderliggende charts laten zien dat Shanghai om zoek is naar een bodem en de MSCI World Index verschijnselen vertoont van topvorming. De RSI staat voor Shanghai eveneens veel lager dan voor de MSCI.

Geschreven door: Eddy Schekman

