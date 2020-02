Shanghai en yuan onderuit

De sterke stijging van de euro/yuan naar 7,7715 is een reflectie van de angst voor een verzwakking van de Chinese economie door het coronavirus. Hetzelfde geldt voor de forse daling van Shanghai.

In 24 provincies/gewesten is de Maanvakantie gedwongen verlegd tot 10 februari. In sommige steden ligt veel stil, maar zijn supermarkten en drogisterijen wel geopend. Mensen geven massaal gehoor aan de oproep om in huis te blijven om de verspreiding van het virus te beperken. Zowel in juli 2017 als juli 2018 wist de euro/yuan de barrière van 7,80 niet definitief te doorbreken.

Ook de Chinese aandelenmarkt staat onder zware druk. Shanghai staat in de loop van de ochtend op een verlies van 8%. Hierdoor is de index op 2.735 beneden de ondergrens van 2.850 gekomen. Charttechnisch is het waarschijnlijk dat de index zal dalen tot 2.500 ofwel het niveau van december 2018.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14484 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht