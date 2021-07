Shell, ASML en ING topposities in portefeuilles

Shell en ASML waren afgelopen maand opnieuw de bedrijven die het meest werden verhandeld door Nederlandse particuliere beleggers. Beide fondsen blijven volgens BinckBank met afstand aan de leiding wanneer gekeken wordt naar het totaal belegd vermogen.

Dat het opnieuw een maand voor tech was blijkt ook uit het feit dat Besi, ASMI, Prosus en Adyen in de top-10 van meest verhandelde stukken staan. In Europa is Air France KLM zowel in juni als over de eerste zes maanden het meest verhandelde aandeel. Neovacs en Nel Asa maken in de afgelopen maand de top-3 vol.

Kijkend naar de beleggingsfondsen en trackers valt op dat de in de laatste weken teruggevallen crypto’s minder hoog scoren. Brede ETF’s en dividendfondsen zijn daarentegen in trek.

Overzicht transacties en belegd vermogen juni 2021

Hieronder de maandelijkse overzichten van de populairste aandelen in Nederland, Europa en de VS en ook beleggingsfondsen en ETF’s met data over de afgelopen maand (obv transacties en belegd vermogen)

Transacties NL

Royal Dutch Shell ASML ArcelorMittal ING Groep AEGON BE Semiconductor Industries ASM International Prosus Just Eat Takeaway Adyen

Belegd vermogen NL

Royal Dutch Shell ASML ING Groep Ahold Delhaize Unilever ASM International DSM BE Semiconductor AEGON Galapagos

Belegd vermogen VS (incl. ADR’s)

Tesla Apple Amazon Microsoft Berkshire Hathaway B Alphabet A Alibaba NIO NVIDIA Alphabet B

Meeste transacties Europa

Air France – KLM Neovacs NEL Norwegian Air Cybergun Ageas Bayer Volkswagen Europcar Mobility Nokia

Transacties ETF’s/ETN’s

VanEck AEX iShares Core MSCI World VanEck Global Equal Weight iShares Global Clean Energy Vanguard S&P 500 Ether Tracker Vanguard FTSE All-World VanEck Global Real Estate Bitcoin Tracker One VanEck Vectors Bitcoin

Belegd vermogen ETF’s/ETN’s

iShares Core MSCI World VanEck Global Equal Weight VanEck AEX Vanguard FTSE All-World iShares AEX Vanguard S&P 500 iShares MSCI World iShares NASDAQ 100 iShares Core S&P 500 iShares EURO STOXX 50

