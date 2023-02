Shell beweegt beneden weerstand van 29 uro

Shell is met 1,7% gestegen tot 27,21 euro op de kwartaalcijfers. De winst is over het hele jaar uitgekomen op 39,9 miljard dollar, een verdubbeling.

De gepubliceerde winst per aandeel van 1,39 dollar is beduidend hoger dan de raming van 1,15 dollar. Daarnaast gaat een impuls uit van de inkoop van eigen aandelen voor 4 miljard dollar. Het dividend is met 15% verhoogd. De nieuwe topman Sawan neemt diverse maatregel om de winstgevendheid te bevorderen.

Het aandeel Shell beweegt zich in een smalle horizontale bandbreedte vlak beneden een zware historische weerstand van rond de 29 euro

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18150 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht