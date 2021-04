Shell en Aegon witte raven op afwachtende AEX

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag rustig van start gaan. Markten kunnen last hebben van het opbouwen van geopolitieke spanning tussen China en de VS door Amerika 7 Chinese techbedrijven op de zwarte lijst heeft geplaatst.

In de premarket staan de Euro Stoxx 50 en DAX vrijwel onveranderd. In de VS laat alleen de Nasdaq een duidelijke plus zien met een winst van 0,33%. Azië is verdeeld. Nikkei +0,6%, Shanghai -0,8%, CSI 300 -1,3%, Hang Sent -0,8%, Sensex +0,2% en Australië -0,2%.

Economie

In Nederland is de industriële productie met 1,7% gedaald in februari na +0,3% in januari. In China steeg de PPI met 4,4% in maart tegen +1,7% een maand eerder. De stijging is het sterkst in 32 maanden. De Chinese CPI is 0,4% in maart na een daling van 0,2% een maand eerder.

Euro/dollar 1,1901. Euro/yuan 7,8126. Bitcoin -1,4% op 58.208, goud -0,3% op 1.751 en Brent -0,1% op 63,10 dollar. Duitse Bunds -0,02 op min 0,33%. US Bonds +0,01 op 164%.

Witte raven

Top-5 AEX-aandelen met met meest negatieve saldo potentie minus risico: Besi, ASMI, ASML, Signify en Wolters Kluwer. Enkel Shell en Aegon hebben een positief saldo.

