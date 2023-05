Shell en Brent gaan knallen na een dip

De koers van het aandeel Shell is met 2% gestegen tot 27,12 euro. Het kwartaalbericht valt mee.

De aangepaste winst per aandeel steeg naar 1,39 dollar van 1,20 dollar een jaar geleden. De winst van 9,6 miljard dollar is flink hoger dan de geraamde 8,0 miljard dollar.

Bij Integrated Gas steeg de winst van 4,1 miljard naar 4,9 miljard dollar. Bij Upstream daalde de winst van 3,5 miljard naar 2,8 miljard dollar. Bij Chemical & Products steeg de winst van 1,2 miljard naar 1,8 miljard dollar.

De chart ziet er positief uit, maar een aanval op de historische drempel van 30 euro zal wel moeten worden genomen. Dat zal een hele kluif worden. Dus wat gaat de olieprijs doen?

Voor Shell is het positief dat de olieprijs ongeveer een derde hoger staat dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Bovendien lijkt de olieprijs een sterke rit omhoog te kunnen maken. Het neerwaartse risico voor de Brent ETF is 10%. Na de voltooiing van de correctie is een stijging mogelijk als in de periode 2020/2022 toen de ETF steeg van 10 naar 55 euro. Misschien niet zo sterk, maar vanuit de bodem is wel minimaaal een verdubbeling mogelijk van de ETF. Het aandeel Shell zal dan op sleeptouw worden genomen richting de 40 euro.

