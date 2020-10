Shell gaat stemming AEX bepalen

De Europese aandelenmarkten zullen er alles aan doen om de verliezen vandaag te beperken.

Voor Nederlandse beleggers is extra belangrijk hoe de cijfers van RD Shell worden ontvangen. De koers van 10,02 euro staat onderin de bandbreedte, zoals dat voortdurend het geval is geweest sinds de daling op 15 euro in juli is ingezet.

In de VS sloten de belangrijke indices gisteren met een verlies van rond de 3,5%. In de premarket staan de indices op een winst van bijna 1,5%. Dat is een mooie correctie na de daling van gisteren. Hoop weegt momenteel zwaarder dan negatieve prognoses. De Japanse centrale bank heeft de groeiraming verlaagd naar een krimp van 5,5% voor dit jaar. Eerder was dat nog een krimp van 4,7% Consumenten laten het afweten. In Japan daalde de retail sales met 8,7% in september na een daling van 1,9% in augustus.

Azië is vandaag overwegend lager. Nikkei -0,4%. Shanghai +0,6% en Hang Seng -2%. Kospi -0,7% en Australië -1,5%. Euro/dollar 1,1755. Euro/yuan 7,8810. Goud +0,4% op 1.833,95. Brent +0,3% op 39,24 dollar. Duitse Bunds -0,02 op min 0,63%. US Bonds onveranderd op 0,78%.

De AEX staat op weekbasis onderin de bandbreedte.

