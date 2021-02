Shell, GameStop, ING en Nio zijn de meest verhandelde aandelen

De meeste beursindices kleurden groen in de eerste maand van 2021. Maar meer nog dan de presidentswissel in de Verenigde Staten trok het Amerikaanse beleggerstumult rond aandelen als GameStop de aandacht.

Dat is ook zichtbaar in het maandelijkse overzicht Van BinckBank van transacties en beleggingen door Nederlandse particuliere beleggers.

Hoewel Nederlandse aandelen ook in januari het meest verhandeld werden door BinckBank-klanten is dit effect bij de Amerikaanse aandelen goed te zien. GameStop was in januari zelfs het meest verhandelde Amerikaanse aandeel en AMC schoot in een keer naar de vijfde plek. Ook in Europa was dit zichtbaar via de vele transacties in het eveneens vaak genoemde Nokia.

Kijkend naar de Nederlandse lijst zien we Just Eat Takeaway voor het eerst in de top-3 staan – wellicht ook als gevolg van de avondklok – en was er ook veel handel in Prosus. Ook aandelen als NIO zijn kijkend naar de lijstjes al maanden populair bij beleggers.

Bij de beleggingsfondsen en ETF’s blijven naast aandacht voor brede indices en dividend-aandelen ook tech, duurzaam beleggen en crypto’s populaire investeringen.

Transacties NL

Royal Dutch Shell ING Groep Just Eat Takeaway ASML Prosus ArcelorMittal PostNL Fugro Pharming ABN AMRO Bank

Belegd vermogen NL

Royal Dutch Shell ING Groep ASML Galapagos Ahold Delhaize Unilever DSM ASM International AEGON Pharming Group

Meeste transacties VS (incl ADR’s)

GameStop NIO Plug Power Tesla AMC Entertainment FuelCell Energy BioNano Genomics Apple Naked Brands Gevo

Belegd vermogen VS (incl. ADR’s)

Tesla Apple Amazon Microsoft NIO Berkshire Hathaway Alibaba Plug Power Alphabet A NVIDIA

Meeste transacties Europa

Air France – KLM Nokia NEL ASA Novacyt Wirecard Bayer TUI Tesla PowerCell Sweden Gaussin Euronav

Belegd vermogen Europa

Genmab Ageas Bayer Air France – KLM Nestle Zealand Pharma Total AB Inbev Nokia Novacyt

Transacties ETF’s

Bitcoin Tracker One iShares Global Clean Energy VanEck Vectors Bitcoin Ether Tracker iShares Core MSCI World Vanguard S&P 500 VanEck AEX VanEck Video Gaming and eSports Vanguard FTSE All-World iShares S&P 500 Information Tech

Belegd vermogen ETF’s

iShares Core MSCI World VanEck Global Equal Weight VanEck AEX Vanguard FTSE All-World iShares AEX Vanguard S&P 500 iShares MSCI World Bitcoin Tracker One iShares Global Clean Energy iShares NASDAQ 100

