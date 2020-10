Shell groot vraagteken voor particuliere investeerder

Nederlandse particuliere beleggers lijken voorzichtig nu de Amerikaanse verkiezingen snel naderen en de uitkomst daarvan onzeker is.

Dat blijkt uit de BinckBank Beleggersbarometer van oktober, waarin beleggende klanten hun oordeel over het beursklimaat geven.

Daarbij houden positief en negatief gestemde beleggers elkaar vier weken voor de spannende verkiezingsdag vrijwel exact in evenwicht en is de barometer nog net positief.

Hoewel de techsector de afgelopen tijd nogal beweeglijk was zien beleggers deze sector nog altijd als meest kansrijk om in te investeren. De medische sector volgt echter op de voet als goede tweede.

Opvallend is dat beleggers erg verdeeld zijn over wat ze aan moeten met het fors in waarde gedaalde aandeel Shell, jarenlang geliefd maar door de coronacrisis plots omgeven door onzekerheid. Daardoor wordt het aandeel niet alleen als favoriete aankoop genoemd, maar door een even grote groep ook als bij voorkeur af te stoten aandeel.

Beleggers zien geen plus in oktober

Uit het maandelijkse Europese onderzoek blijkt dat Nederlandse beleggers per saldo neutraal oordelen over de huidige situatie op de financiële markten, al is ook sprake van verdeeldheid. Een kleine groep is zeer negatief, maar het omgekeerde geldt ook.

Gevraagd naar hun mening over lokale en internationale markten verwachten Nederlandse beleggers dat de AEX komende maand per saldo een pas op de plaats zal maken. Voor de Amerikaanse S&P 500 wordt in oktober zelfs op een kleine daling gerekend.

Shell tussen hoop en vrees

De woelige periode die Shell doormaakt sinds het uitbreken van de coronacrisis zorgt voor zeer verdeelde opinies over dit doorgaans zeer populaire aandeel.

Gevraagd naar het meest kansrijke aandeel om in te investeren voert het fors gedaalde Shell de lijst aan, maar het olieconcern wordt ook duidelijk het meest genoemd als te verkopen aandeel.

De favoriete aandelen voor aankoop:

Shell Galapagos ASML

De favoriete aandelen voor verkoop:

Shell BAM Air France KLM

Tech en medisch veruit favoriet

De technologiesector en de medische sector zijn in oktober favoriet bij beleggers en ontlopen elkaar nauwelijks. Met name de financiële sector doet een stapje terug.

Europa eerste keuze en euro wordt sterker

Europa is met 72 procent duidelijk het favoriete continent om de komende periode te investeren, op afstand gevolgd door Noord-Amerika (24 procent).

Beleggers zijn ook duidelijk over de richting waarin zij de euro de komende maanden zien bewegen ten opzichte van de dollar. Liefst 47 procent ziet de euro daarbij sterker worden (tegenover slechts 7 procent die het omgekeerde ziet gebeuren).

