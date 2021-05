Shell: Hoe groener, hoe hoger

Het is alleen maar goed dat RD Shell wordt gedwongen om de CO2-uitstoot te verminderen. Het is alleen jammer dat het moet via een aangespannen rechtszaak door Milieudefensie en niet door een gedegen stelsel van overheidsregels en initiatieven van de onderneming.

Mensen en beleggers willen een schonere wereld. Terecht. Men komt in opstand. Marktwerking is uitgewerkt, maar daar zijn de bureaucraten in de ivoren torens nog onvoldoende van doordrongen.

Als Shell een buitenlandse onderneming zou zijn, zouden waarschijnlijk veel beleggers meer waarde hechten aan de hedendaagse vervuiling dan aan de transitie naar schone energie. Dat soort van veranderingsprocessen zijn juist een koopmoment, omdat ze iets disruptiefs hebben.

Het is de wil tot transitie die uiteindelijk zal leiden tot een betere beoordeling van het aandeel. De onderneming zou een goed signaal moeten afgeven door de investeringen op te voeren in plaats van ze verder te laten dalen.

Het aandeel noteert 16,09 euro ofwel 9,9 keer de geraamde koers/winst. Die waardering kan gemakkelijk verveelvoudigen (2-3 keer) als het bestuur zich minder verschuilt achter modellen en meer oog heeft voor een vergroenende toekomst.

