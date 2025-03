Shell: hooguit puts schijven

Shell is op zoek naar de bodem. Het aandeel noteert 31,18 euro. Gisteren is intraday de bodem van de bandbreedte op 30,90 euro getest en afgeslagen.

Brent is vandaag 0,4% lager. De futures op ruwe Brent-olie daalden woensdag tot onder de $71 per vat en bleven dicht bij het laagste punt in vier maanden, omdat de bezorgdheid over de productieverhogingen van de OPEC+ op de prijzen woog. De groep bevestigde plannen om vanaf april de productieverlagingen met 2,2 miljoen vaten per dag geleidelijk af te bouwen. De regering-Trump zette de prijzen verder onder druk en schortte alle Amerikaanse militaire hulp aan Oekraïne op, na berichten over mogelijke verlichting van de sancties tegen Rusland, wat de Russische olie-export zou kunnen stimuleren. Bovendien zijn dinsdag nieuwe Amerikaanse tarieven op Canada, Mexico en China van kracht geworden, wat aanleiding geeft tot bezorgdheid over verstoorde ruwe oliestromen, tragere economische groei en zwakkere vraag naar olie. Ondertussen toonden API-gegevens aan dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week met 1,5 miljoen vaten daalden, meer dan de verwachte afname van 0,3 miljoen vaten. De regering-Trump is ook van plan om de vergunning van Chevron uit 2022 om in Venezuela te opereren en olie te exporteren in te trekken.

Als het tegenzit daalt Brent nog tot beneden de 60 dollar

Shell: hooguit puts schijven, het is nog te onzeker

