Shell is favoriet

Shell is een van de favorieten van Bank of America. Zo zou Shell profiteren van de gasmarkt. De afgelopen 12 maanden is de gasprijs van TTF in Europa met 483% gestegen en die in de VS (natural gas) met 107%.

Voor Shell wordt bij een koers van 25,01 euro een magere 11 keer de winst betaald. Het dubbele zou eerder op z’n plaats zijn.

De ontwikkeling van de olieprijs is momenteel sterk bepalend voor het momentum van de koersbeweging van Shell. Die twee gecombineerd, is een aanval op de 27 euro mogelijk. Een definitieve doorbraak van Brent door de 120 dollar maakt een verdere stijging mogelijk.

