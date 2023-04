Shell is koopwaardig als…

Shell staat vanmorgen 3,6% hoger op 27,43 euro. Wat nu?

De koersstijging van Shell volgt die van Brent slechts in beperkte mate. Brent staat vanmorgen 5,2% hoger op 83,98 dollar na eerder op een winst van 8% te hebben gestaan. De OPEC heeft vrij plotseling de productie met 1 miljoen vaten per dag verlaagd. Een hogere olieprijs is goed voor Shell, maar slecht voor de inflatie en rente.

Op 30 euro ligt voor het aandeel een bijzonder zware weerstand. Sinds 2002 is de koers daar voortdurend op afgeketst, maar dat was in 2002 in een correctiefase. In 2007 kwam de koers ook niet boven de 30 euro. Dat was toen in een opgaande beweging. Eind vorige eeuw noteerde Brent even iets meer dan 60 dollar bij een dollar die 20% lager stond, wat bij de huidige euro/dollar een high zou zijn van 50 dollar.

Een nieuwe aanval op de 30 euro is waarschijnlijk. Bij een succesvolle doorbraak kan de koers stijgen tot minimaal 37 euro.

