Shell kan verder omlaag

Het aandeel Shell had vorige week een slechte week. Onder meer hierdoor kon de AEX de stijgingen van andere beurzen niet volgen. Volgens Investtech ziet het er technisch niet goed uit.

Investtech: “Shell daalde vrijdag 2,2% en eindigde op 31,28 euro. Het aandeel is niet meer op één dag gedaald sinds 15 oktober 2024, toen de daling 3,0% bedroeg. Dit was de vijfde dag op een rij dat het aandeel daalde. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Shell trendmatig negatief op de middellange termijn

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht