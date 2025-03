Jean-Paul van Oudheusden (eToro): ‘Shell met meer risico op zoek naar een hoger rendement’

Al vanaf zijn eerste dag als bestuursvoorzitter van Shell, op 1 januari 2023, is Wael Sawan vastberaden om de beurswaardering van zijn aandeel op te krikken. Met de gisteren aangekondigde, verscherpte focus op het uitbouwen van de leidende positie op de gasmarkt heeft hij een goede kans van slagen, maar het plan is niet zonder risico. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

In zijn eerste twee jaar aan de top van Shell heeft Sawan de broekriem aangehaald en dat is goed bevallen. Door een gedisciplineerde focus op resultaten en het afstoten of stoppen van minder renderende bedrijfsonderdelen wist het energiebedrijf beter te presteren dan Europese concurrenten. Het gat met Amerikaanse sectorgenoten bleef echter onverminderd groot. Om daar verandering in te brengen gaat Sawan in de komende vijf jaar door met een gedisciplineerde aanpak, waarbij de focus nog meer op gas -en dus minder op olie- komt te liggen. De aandeelhouders worden gepaaid met nog hogere winstuitkeringen, die vooral mogelijk gemaakt moeten worden door verdere kostenbesparingen en lagere investeringen. Vooral in Europa wordt bezuinigd, omdat het continent al over een piek in olie- en gasverbruik heen is, in tegenstelling tot de Verenigde Staten, Azien Afrika.

Gasbedrijven noteren tegen een hogere waardering

Hoe gaat deze aanpak helpen om de beurswaardering op te krikken? Op dit moment wordt Shell gewaardeerd tegen 9,6 keer de verwachte winst over de komende twaalf maanden. Dat is meer dan de 8 keer van BP (aan het begin van het jaar) en TotalEnergies, maar minder dan de 15 en 16 keer die wordt betaald voor ExxonMobil en Chevron. Al die concerns zijn actief in zowel de olie- als gasmarkt. Door meer te focussen op gas wil Sawan meer vergeleken worden met een bedrijf als Cheniere Energy, dat 96% van de omzet uit gas haalt. Cheniere Energy (ticker: LNG) wordt verhandeld tegen een waardering van ruim 18 keer de verwachte winst.

Versnelling van de energietransitie is een aanzienlijk risico

Een pure gasspeler krijgt van beleggers een hogere waardering, omdat de vraag naar bijvoorbeeld LNG (vloeibaar gas) in de komende vijftien jaar verwacht wordt minimaal te verdubbelen. Shell zelf verwacht zelfs een stijging van 60% tot aan 2040, vooral door vraag uit Azi Minder diversificatie in de productmix zorgt echter ook voor meer risicos als blijkt dat andere energiebronnen in de toekomst de voorkeur krijgen boven gas. De energietransitie naar duurzame energie lijkt nu enigszins te stokken, maar een versnelde uitbouw van elektriciteitsnetwerken over de hele wereld kan dat beeld doen veranderen.

Beleggers reageren voorzichtig positief

Het succes van de nieuwe strategie tot en met 2030 zit voornamelijk in de uitvoering. Sawan heeft inmiddels een track-record op het gebied van kostenbesparingen en verlaagde investeringen, maar zal ook op zoek moeten naar strategische samenwerkingen en mogelijke overnames. In het geopolitieke landschap van het moment is dat geen sinecure. Voor de goede orde, Shell behoudt rendabele onderdelen in olie en chemie, waardoor een waardering tegen 18 keer de verwachte winst geen doel is. Maar bij een waardering van, bijvoorbeeld, 12 keer hoort al een aandelenkoers van ongeveer 40.

