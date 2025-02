Jean-Paul van Oudheusden: ‘Shell, van oliereus naar gasgigant’

In de LNG Outlook 2025, die Shell dinsdag presenteerde, ziet het energiebedrijf de vraag naar LNG, vloeibaar gas, in de komende vijftien jaar met 60% toenemen. Drijvende factoren zijn de voortdurende economische groei in Azië, emissiereductie in transport en zware industrie en de opkomst van datacenters, die de uitrol van AI-toepassingen mogelijk maken. Shell ziet daarmee de vraag naar gas veel sneller stijgen dan de vraag naar energie in het algemeen (+25% in 2050), waardoor het logisch is dat de verdere ontwikkeling van LNG een centrale plaats krijgt op de strategiedag, die het bedrijf in New York houdt op 25 maart.

Voor de verdere ontwikkeling van LNG zijn langlopende contracten met afnemers essentieel. Cheniere Energy, een Amerikaanse concurrent, gaf vorige week aan dat de geplande uitbreidingen in de komende jaren voor 90% zijn gedekt met langlopende contracten. Shell zelf sloot in de afgelopen anderhalf jaar contracten van 27 jaar voor de levering van gas aan Nederland vanuit Qatar en aan Azië vanuit Australië via de samenwerking met PetroChina.

Geopolitiek geeft aanleiding voor drie energiescenario’s

Van de grote geopolitieke onzekerheid is strategie bepalen met zo’n lange horizon gemakkelijker gezegd dan gedaan. Enerzijds bestaat het risico om met overcapaciteit te blijven zitten als de toekomstige vraag lager blijkt te zijn. Anderzijds kan afwachten betekenen dat een concurrent met de buit aan de haal gaat. Shell presenteerde daarom eerder deze maand drie scenario’s voor energiezekerheid: Surge, Archipelagos en Horizon. In het kort komt Surge neer op een veel grotere vraag door AI, legt Archipelagos de nadruk op zelfvoorzienendheid van landen en regio’s en gaat Horizon uit van het halen van de klimaatdoelstellingen in 2050. De gemene deler, in de visie van Shell: te allen tijde is meer LNG nodig.

Datacenters kiezen voor gasturbines

Met de terugkeer van Trump als Amerikaanse president lijkt scenario Horizon voornamelijk geschreven te zijn om te laten zien dat de grootste criticasters van Shell gehoord worden. Archipelagos houdt er, in bedekte termen, rekening mee dat Shell wordt gevraagd meer gas uit de Noordzee te halen om Europa van voldoende eigen energie te kunnen voorzien. Eerder deze maand werd daarmee een voorzichtig begin gemaakt. Het is echter waarschijnlijk dat aan scenario Surge tegenwoordig een grote kans wordt toegekend. Waar grote technologiebedrijven, die datacenters aanleggen, tot voor kort nog enthousiast waren over kleine kernreactoren, vinden ze nu dat leveranties daar vandaan te lang op zich laten wachten. In de wereldwijde AI-race wordt de voorkeur gegeven aan gasturbines, waarvoor industriële bouwbedrijven als GE Vernova (VS) en Siemens Energy (Duitsland) inmiddels een flink orderboek hebben aangelegd.

Shell voor beleggers

De Capital Markets Day van 25 maart komt voor beleggers op een belangrijk moment om de waarde van een aandeel Shell beter te kunnen bepalen. Meer investeringen van Shell in LNG betekent dat het management erop vertrouwt dat de forse toename van de vraag er ook zal komen. Het zou ook betekenen dat Shell steeds meer opschuift van een oliereus naar een gasgigant. Cheniere Energy, dat de omzet voor 96% uit LNG haalt, wordt op de Amerikaanse beurs gewaardeerd tegen een koers/winstverhouding van 18 keer. Shell-CEO Sawan, die niet liever wil dan het gat in waardering met de Amerikaanse sectorgenoten verkleinen, zal zich daar graag aan optrekken. Shell wordt op de beurs nu gewaardeerd tegen 9x de koers, afgezet tegen de verwachte winst in de komende twaalf maanden.

Beleggers dienen echter niet te vergeten dat de koersontwikkeling van een aandeel Shell op dit moment ook nog steeds sterk gecorreleerd is met de olieprijs. Trump heeft als speerpunt in zijn campagne benoemd dat hij de energieprijzen structureel wil verlagen. Als hij de oliegrootmachten Saudi-Arabië en Rusland weet te overtuigen om daaraan mee te werken, kan dat op korte termijn een negatieve invloed hebben op de koers.

