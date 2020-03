Shell versus Tesla

RD Shell was de afgelopen maand opnieuw het meest verhandelde aandeel op het platform van DeGiro. In de rest van de wereld hadden beleggers vooral oog voor Tesla.

Appels met peren vergelijken is eenvoudiger dan deze twee aandelen. Een appel en een peer zijn beide gezond. De opkomst van elektrische auto’s als Tesla zijn een aanslag op de activiteiten van RD Shell, hoewel het vooralsnog onvoldoende is om het als een bedreiging te zien. Met beleggen kun je soms ook te ver in de toekomst kijken, waardoor niet alle kansen worden benut.

Doorgeschoten

De koersdaling van RD Shell is te ver doorgeschoten, en niet een klein beetje ook. De AEX wist boven de bodem van augustus vorig jaar te komen, maar RD Shell staat op 20,30 euro ver beneden de bodem van augustus van 25,65 euro. Technische indicatoren beginnen te verbeteren. Dat biedt kansen. Het is misschien een beetje over de top, maar wie gelooft in een herstelbeweging van RD Shell zou langlopende out-of-the-money calls kunnen kopen als aanzet en deze financieren met het schrijven van puts, vooropgesteld dat men het op levering kan laten aankomen.

