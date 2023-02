Shell voor beleggers: houden of verkopen?

Na negen jaar Ben van Beurden, presenteerde Wael Sawan gisteren voor het eerst de kwartaalcijfers als nieuwe bestuursvoorzitter van Shell. Wat we allemaal intuïtief al aanvoelden gebeurde ook: Shell profiteerde volledig van de torenhoge gasprijzen in 2022, die in Europa een piek bereikten boven de 300 euro per megawattuur in augustus.

Bij het opmaken van de balans verdiende de olie- en gasreus op een haar na $40 miljard in 2022, waarvan $9,8 miljard in het vierde kwartaal. Dat is helemaal aan de bovenkant van de verwachtingen die 28 analisten hadden uitgesproken. Het biedt Shell de ruimte om opnieuw voor $4 miljard aan eigen aandelen in te kopen en het dividend te verhogen met 15%. Het biedt ook meer dan genoeg ruimte voor de publieke opinie om opnieuw verontwaardiging uit te spreken over de woekerwinsten, die maar mondjesmaat worden geïnvesteerd in duurzame energie.

Jackpot in de gasmarkt

De boven verwachting goede resultaten komen vooral op het conto van de winning van en de handel in vloeibaar aardgas (LNG). Shell is een grote speler op die markt, mede door de overname van British Gas in 2016. Daar waar de handelaren er in het derde kwartaal nog flink naast zaten (een verlies van $1 miljard) haalden de divisies Integrated Gas en Marketing in de afgelopen drie maanden de jackpot binnen. Niet onlogisch, maar wel opvallend is dat er in die twee divisies flink meer werd geïnvesteerd en niet in de afdeling Renewables. Op 16 februari presenteert Shell de LNG Outlook voor 2023. Ondanks dat de gasprijzen flink aan het dalen zijn, zal dit vooruitzicht bovengemiddeld veel aandacht krijgen van overheden, industriële bedrijven en huishoudens die de temperatuur dit jaar een graad of twee lager hebben gezet.

Ook hernieuwbare energie zit in de lift

Dat gezegd hebbende, presteerde ook de divisie Renewables and Energy Solutions in het vierde kwartaal van 2022 boven verwachting. Met een winst van $293 miljoen kwam het resultaat hoger uit dan de beste inschatting van de analisten, waarvan het merendeel een verlies had verwacht. Feit is alleen dat de bijdrage aan het totaal minder is dan 1% en dat de investering om dit in de toekomst meer te laten zien door Shell niet werd verhoogd.

Door een bestuurswijziging, die Sawan in zijn eerste maand als CEO doorvoerde, komen de divisies Downstream en Renewables onder één leiding. Dat kan worden uitgelegd als “wij leveren elke vorm van energie waar de klant om vraagt”. Anders gezegd: als klanten fossiele brandstof blijven vragen, dan blijven wij die leveren. Transparant, zeker niet wat de milieubeweging zou willen zien, waarschijnlijk wel een beleid dat in de smaak valt bij aandeelhouders.

Shell voor beleggers: houden of verkopen?

Door de recordwinst van 2022, de aanhoudend hoge olie- en gasprijzen (waarvan sommige analisten verwachten dat ze in 2023 opnieuw zullen stijgen) en de aversie van met name grote institutionele beleggers om via Shell te beleggen in de energietransitie is het aandeel op de beurs relatief gezien nog steeds niet duur. De verhouding tussen de koers van het aandeel en de winst ligt rond de 5 à 6x, terwijl het gemiddelde voor de AEX Index rond de 15x ligt. In 2022 was de energiesector voor beleggers de enige sector die een rendement realiseerde waarmee de inflatie op het vermogen kon worden gecompenseerd.

Een veel gehoord gezegde op de beurs is “het bezit van de zaak is het einde van het vermaak”. Dat wil zoveel zeggen als: nu de recordwinst is gerealiseerd zijn de koersstijgingen waarschijnlijk ten einde. Echter, omdat eigenlijk niemand verwacht dat de energieprijzen in 2023 flink zullen gaan dalen, omdat Shell een ijzersterke marktpositie heeft wereldwijd en omdat het concern het dividend verhoogt met 15%, kan het zomaar zijn dat veel beleggers het bezit van het aandeel met nog eens een jaar verlengen als waarde-aandeel in een breed gespreide portefeuille.

