Shell voor een trade omlaag

RD Shell noteert 16,64 euro. Actieve beleggers kunnen inspelen op een kortstondige daling met als ondergrens 15,50 euro.

Voor langetermijnbeleggers is deze daling niet relevant. Koersdruk is afkomstig uit de daling van de olieprijs. Brent is vandaag 1% lager op 68,00 dollar.

In de media zijn berichten verschenen dat de VS en Iran stappen in de goede richting hebben gezet tijdens hun onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran. Hierdoor kan het olieaanbod uit Iran toenemen. De Iraanse olie-export kan volgens analisten toenemen tot 1,5 miljoen vaten per dag. De productie kan stijgen naar 3,9 miljoen vaten per dag tegen 2,3 miljoen vaten. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2019 en volgens waarnemers een aanwijzing dat de Iraanse olie-export al toeneemt.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

