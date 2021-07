Short gaan?

Het blijft spannend op de aandelenmarkten. Is het tijd om short te gaan?

De chart voor de AEX op weekbasis laat duidelijk zien dat de markt overbought is (RSI) en dat de AEX kan dalen tot beneden de 700 op basis van de Bollinger Bands. Beide indicatoren vertonen qua stand en verloop overeenkomsten met februari dit jaar. Toen was dat een prelude voor een stijging van 10%.

De huidige situatie is echter zorgwekkender. De renteangst zwelt aan. De coronacrisis gaat een nieuwe fase is. De vrees voor een nieuwe economische crisis neemt toe. Centrale banken hebben steeds meer geld nodig om de economische veenbrand te blussen. Het gevaarlijke van een veenbrand is dat deze ondergronds doorgaat en elders de kop kan opsteken.

Niemand zal blij worden van de AEX op maandbasis. De RSI staat vrijwel even hoog als in 2007 en 2015. Het verschil tussen de boven- en ondergrens van de Bollinger Bands bedraagt 300 punten. Dat is fors, maar nog niet zo hoog als de 400 punten verschil in 2008. Dat is geen meevaller, maar een verontrustend signaal.

Long posities op z’n minst voor een deel afschermen kan geen kwaad. Dat zou kunnen met bijvoorbeeld de L&G DAX Daily 2x Short ETF op 1,83 euro.

Chart AEX op weekbasis

Chart AEX op maandbasis

