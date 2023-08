Shweta Singh (Cardano): ‘Veerkracht’

“De economische gegevens in de VS waren veerkrachtiger dan verwacht, wat leidde tot opwaartse herzieningen van de groeivooruitzichten op korte termijn, maar we denken dat er ruimte is voor teleurstelling.” Aldus de Visie (computervertaling) van Shweta Singh, hoofdeconoom bij Cardano.

De belangrijkste bbp-cijfers van het laatste kwartaal maskeren de vertraging van de particuliere consumptie en de verzwakking van de binnenlandse vraag in het algemeen. Los daarvan is de Britse economie ook veerkrachtiger geweest, in lijn met onze verwachtingen. Ondertussen zijn de grote neerwaartse dataverrassingen in de eurozone in lijn met onze mening dat er te veel optimisme in de vooruitzichten voor de eurozone is ingebakken. Wat nog belangrijker is, na dit jaar blijft de consensus verschuiven naar onze lang gekoesterde opvatting dat de economische groei tot 2024 lauw zal zijn, ook in het VK en in heel Europa.

De financiële omstandigheden, die cruciale voorlopende indicatoren van economische groei zijn, worden wereldwijd krapper. De vraag naar en het aanbod van krediet verslechteren en de balansondersteuning voor huishoudens en bedrijfsbalansen neemt af.

De Federal Reserve is hoogstwaarschijnlijk klaar met zijn renteverhogingscyclus, terwijl de Europese Centrale Bank misschien nog een keer verhoogt, maar de Bank of England heeft mogelijk nog verder te gaan. Een structureel krappe arbeidsmarkt en een kleverige loongroei zullen centrale banken dwingen om de beleidskoers tot 2024 relatief strak te houden.”

Kernthema’s

GROEI INFLATIE We verwachten dat de Amerikaanse economie in Q4 in een recessie terechtkomt, maar de kans bestaat dat dit wordt uitgesteld tot begin volgend jaar

We blijven ruim onder de consensus over de groei voor de meeste economieën volgend jaar

De consensus is over het algemeen in onze richting gegaan over een bearish 2024-outlook, maar er zou wat bescheiden ruimte kunnen zijn voor een inhaalslag De inflatoire druk heeft een hoogtepunt bereikt, ook voor de totale en kerninflatie

Maar krappe arbeidsmarkten en verhoogde loondruk houden de diensteninflatie op peil BELEID RISICO ‘S De Fed is hoogstwaarschijnlijk klaar met zijn renteverhogingscyclus, terwijl de ECB misschien nog een keer verhoogt, maar de BOE heeft mogelijk nog een lange weg te gaan

De inflatiedoelstellingen van de centrale bank zullen pas eind 2024 binnen bereik zijn

Eenvoudigere monetairbeleidsinstellingen zijn eveneens ver weg Neerwaartse risico’s voor onze economische vooruitzichten kunnen voortvloeien uit; Hogere energie-, metaal- en voedselprijzen Verdere stress in de banksector Centrale banken te veel verkrappen

Toch zijn er ook opwaartse risico’s voor onze ogen; Snelle oplossing van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne Lagere energie-, metaal- en voedselprijzen Meer fiscale stimulering



Aandelen uit opkomende markten

We vinden aandelen uit ontwikkelde markten op dit moment onaantrekkelijk en hoewel we ook voorzichtig zijn met opkomende markten, vinden we betere waarderings- en winstvooruitzichten in deze beleggingscategorie.

De ontwikkelde markten hebben de afgelopen zes maanden sterk geherwaardeerd, aangevoerd door de VS en Japan. Dit werd gerechtvaardigd door een veerkrachtige groei en, voor Japan, een zwakkere yen. We maken ons echter zorgen over hoe beperkt de marktprestaties zijn geweest (zie hieronder). We verwachten dat een zwakkere economische groei zal wegen op de winstverwachtingen en multiples van hieruit.

De winsten van opkomende markten zien er daarentegen realistischer uit, de waarderingen zijn aantrekkelijker. Fiscale stimuleringsmaatregelen en een zwakkere Amerikaanse dollar zouden ook steun moeten bieden.

Grafiek van de maand – De rally op de Amerikaanse aandelenmarkt is erg smal geweest

Waarom is dit belangrijk?

De grafiek vergelijkt de prestaties van de S&P500 (een marktkapitalisatie gewogen index) met een gelijk gewogen index van dezelfde samenstellende aandelen.

De vergelijking geeft aan hoe gelijkmatig de prestaties van de S&P500 zijn verdeeld over zijn bestanddelen.

Wanneer de vergelijking divergentie laat zien, zoals sinds medio Q1 het geval is, wordt gezegd dat de marktprestaties ‘smal’ zijn. Een ‘smalle’ markt is een markt die gedomineerd wordt door de rendementen van slechts enkele kiezers.

Momenteel komt deze dominantie voort uit de zeer positieve prestaties van bedrijven die betrokken zijn bij kunstmatige intelligentie (AI) gerelateerde sectoren.

Vooruitblikkend, zijn we bezorgd dat een omkering van het sentiment in de AI-sector een negatieve invloed zal hebben op het algehele marktrendement. De kans op steun van de long-tail van bedrijven die dit jaar tot nu toe bescheiden rendementen hebben behaald, lijkt laag gezien onze vooruitzichten voor de groei in de komende kwartalen.

